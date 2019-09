Kiel.

„Unsere Einkaufspreise sind über das Wochenende um vier Cent pro Liter gestiegen, das ist schon ein ungewöhnlicher Sprung“, heißt es beim Kieler Tankstellenbetreiber Anton Willer. Eine Verteuerung sei zwar zu erwarten, allerdings könne niemand die weitere Entwicklung vorhersagen. Laut ADAC lagen die Kraftstoffpreise gestern im bundesweiten Schnitt um einen Cent höher als am Sonntag (Stand 16 Uhr). „Die Auswirkungen sind nicht dramatisch, doch viel hängt von der Entwicklung in den kommenden Tagen ab“, so eine Sprecherin.

Eiskalt erwischt wurden die Besitzer von Ölheizungen, die in der Hoffnung auf sinkende Preise das Auffüllen ihrer Tanks aufgeschoben hatten. So meldete der Heizölhandel bereits am Morgen Preisaufschläge von drei bis fünf Cent pro Liter – ein Plus von fast sechs Prozent. Damit schnellte der bundesweite Durchschnittspreis nach Angaben des Branchendienstleisters Tecson ( Felde) quasi über Nacht von 66,6 Cent auf 70,5 Cent pro Liter (inklusive Mehrwertsteuer) in die Höhe. Für eine übliche Liefermenge von 3000 Litern bedeutet das Mehrkosten von fast 120 Euro. Was tun? „Wir raten zum Abwarten“, heißt es bei Tecson: „Das Tankfenster für die Verbraucher ist bis auf weiteres zugeschlagen.“

Minister sorgt sich um mittelständische Unternehmen

Vergleichsweise gelassen reagieren Politik und Wirtschaft auf die Hiobsbotschaften vom Ölmarkt: „Natürlich bekäme bei einem dauerhaften Anstieg vor allem der noch stark Öl-basierte Verkehrssektor die Preissteigerungen zu spüren“, sagt Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP). Noch jedoch liege der Anstieg innerhalb der normalen Schwankungsbreite der letzten Jahre. Zudem sei die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern in Schleswig-Holstein niedriger als in anderen Bundesländern. Als Entwarnung jedoch will der Minister diese Aussagen nicht verstanden wissen. Über den Preis an der Tankstelle sowie über höhere Heizölpreise könnten „auch viele der überwiegend mittelständisch geprägten Unternehmen kurzfristig von der Entwicklung erfasst werden“.

Wo die Reise beim Ölpreis hingeht, lässt sich aus Sicht der Raffinerie Heide GmbH aufgrund der zahlreichen Einflussfaktoren nur sehr schwer einschätzen: „Insgesamt bewerten wir das Risiko eher moderat“, sagt Unternehmenssprecher Norbert Weber: „Aus heutiger Sicht reichen die Rohölbestände Saudi-Arabiens, um die fehlenden Mengen kurzfristig auszugleichen.“ Aktuell spürt das Unternehmen mit einer Verarbeitungskapazität von 4,5 Millionen Tonnen Rohöl im Jahr noch keine Auswirkungen der Raffinerie-Brände in Saudi-Arabien: „Wie sich dies im Laufe der Woche entwickeln wird, bleibt abzuwarten.“

Experte: Das Anzapfen der Reserven kann Preise regulieren

Aus Sicht der Unternehmensverbandes UV Nord ist „die sicherheitspolitische Dimension dieses Anschlags weltpolitisch weitaus größer als die tatsächlichen aktuellen Folgen für Wirtschaft und Autofahrer.“ Doch auch UV-Nord-Hauptgschäftsführer Michael Thomas Fröhlich sieht unkalkulierbare Risiken: „Weitergehende wirtschaftliche Schäden bei Zündung einer nächsten Eskalationsstufe im Rahmen eines Stellvertreterkonfliktes können heute belastbar nicht bewertet werden.“

„Im Moment“, seien keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten, sagt Klaus Jürgen Gern, Experte für internationale Entwicklungen im Prognosezentrum des Instituts für Weltwirtschaft: „Der Ölpreis bewegt sich auch nach dem jüngsten Anstieg in einem Bereich, in dem er noch vor wenigen Monaten auch ohne den Anschlag lag. Wir sind also nicht plötzlich in einer neuen Welt.“ Sobald Reserven angezapft und die Produktion hochgefahren wird, dürfte sich der Ölpreis nach unten bewegen.