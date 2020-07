Kiel.

Bislang durften die Fischer Offshore-Windparks nur bei ruhiger See passieren, um zu ihren Fanggründen zu kommen. Das sorgt für Umwege, die immer länger werden, je mehr Windkraftanlagen im Meer platziert werden. Immerhin hier haben sie jetzt einen Durchbruch erzielt: Per Allgemeinverfügung des Bundes wird es ihnen gestattet, bis Windstärke acht noch durch die Parks zu fahren, wie Peter Breckling vom Deutschen Fischerei Verband berichtet.

Doch mit dem massiven Ausbau der Windenergie könnte auf See eine bislang kaum gekannte Bauwut ausbrechen. Die Windenergiebranche freut sich, wenn die Leistung in den Küstengewässern von derzeit noch 7,5 Gigawatt auf 20 Gigawatt bis 2030 ausgebaut werden kann, bis 2040 sollen es gar 40 Gigawatt werden.

Plan für die erste Stufe des Ausbaus

Anfang dieser Woche lief die Frist für die Stellungnahme von Verbänden aus, die sich zum neuen Flächenentwicklungsplan des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) äußern konnten. Dieser Entwurf legt fest, wie die erste Stufe des Ausbaus bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden soll, sprich, wo die Anlagen entstehen.

Hauptsächlich sind sie in der Nordsee geplant. Lediglich drei kleinere Flächen sind in der Ostsee vorgesehen, vor Rügen und Usedom. Vor der schleswig-holsteinischen Ostseeküste etwa gibt es – anders als in der Nordsee – nicht genug Platz für neue, große Windparks.

Fischer wollen mehr Druck aufbauen

Die Verbände haben sich in der Anhörung geäußert. Die Fischer etwa wollen auch in den Windparks ihrem Handwerk nachgehen und fischen – und wenn nicht aktiv, so doch passiv, mit Reusen zum Beispiel, fischen. Doch Breckling sieht dafür in den nächsten zwei Jahren kaum Chancen. „Da müssen wir auf internationaler Ebene Druck aufbauen und durch handfestere Proteste Eindruck machen“, sagt er.

Doch nicht nur bei den Fischern, auch bei Natur- und Umweltschützern stößt die zügige Ausbauplanung für die Windparks im Eilverfahren weiter auf Ablehnung – wobei Fischer und Umweltschützer nicht immer an einem Strang ziehen, die Fischerei in den Windparks sehen manche Naturschützer skeptisch.

Windenergie wird vom Land aufs Meer gedrängt

Aber über das Verfahren ist auch Kim Cornelius Detloff, Meeresschutz-Experte des Nabu, „nicht besonders glücklich“, weil es sehr schnell durchgezogen werde. Maximal 20 Gigawatt Leistung könnten offshore installiert werden. Andere Verbände, wie der BUND, plädieren für noch weniger, und wollen Meeresbewohner wie die Schweinswale stärker geschützt sehen. Doch einig sind sich Umwelt- und Naturschützer darin, dass die Planung viel zu großzügig sei – wohl auch, weil die Diskussionen um die Windenergie an Land es politisch opportun erscheinen ließen, den Ausbau auf dem Meer voranzutreiben.

Völlig ungeklärt ist aus Detloffs Sicht etwa, wie der Strom eigentlich abgeführt werden soll. Dass sich das Ruder noch umlegen ließe, davon ist Detloff aber nicht völlig überzeugt. Politisch werde die Offshore-Technik jetzt massiv vorangetrieben. Das Verfahren soll am 11. August mit einer öffentlichen Anhörung weitergehen.