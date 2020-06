Boom auf See lässt die Fischer außen vor

Kiel

Henning Dulz kommt aus dem Maschinenraum seines Kutters an Deck. Die Offshore-Windenergie und ihre ehrgeizigen Ausbaupläne gefallen dem Fischer aus Wyk auf Föhr, der immerhin drei Fischkutter auf der Nordsee betreibt, gar nicht. „Wir gehören zur küstennahen Fischerei und die Windparks sind unsere Hauptfanggründe“, sagt er.

Die Fischer haben eine Lizenz für die Gebiete, die sie befischen dürfen. „Aber jetzt müssen wir merklich Flächen aufgeben.“ Er führt einen Familienbetrieb, auch sein Sohn möchte weiter als Fischer mit eigenem Kutter arbeiten. „Wir wollen nicht aufgeben. Doch da draußen wird so unglaublich viel verbaut.“

Anzeige

Die Leistung soll sich verfünffachen

Unglaublich viel sind bis dato 7,5 Megawatt Energie, die die Offshore-Windparks in Deutschland liefern. Doch die Menge soll gewaltig steigen: Nach dem Beschluss der Regierungskoalition soll die bisherige Zielmarke von 15 Gigawatt bis zum Jahr 2030 auf 20 Gigawatt Leistung angehoben, bis 2040 sogar auf 40 Gigawatt. Das wäre mehr als die Verfünffachung der heutigen Produktion. Und die Anlagen entstehen auf der Nordsee genauso wie auf der Ostsee.

Weitere KN+ Artikel

Das Problem für die Fischer: Ihnen wird das Fischen in den Windparks auf See schlicht verboten. Damit haben sie auch keinen Anspruch mehr auf Kompensationszahlungen – und gehen leer aus. Möglich macht das die Kompensationsverordnung, wie der Pinneberger Bundestagsabgeordnete Michael von Abercron ( CDU) berichtet. „Den Fischern die ganze Lebensgrundlage zu nehmen – das kann man so nicht akzeptieren.“

Nicht gegen Verbände angekommen

Die neue Kompensationsverordnung sei nicht in den Bundestag gekommen, die Ausschusssitzung im März war wegen der Corona-Krise abgesagt worden. „Es ist schlicht schwierig, sich gegen die Interessen der Energiepolitiker und der Umweltpolitiker durchzusetzen“, sagt von Abercron, der fischereipolitischer Sprecher seiner Fraktion ist.

Erreicht worden sei immerhin für die Fischer, dass sie die Windparks durchqueren dürften, bis zu einer gewissen Windstärke. Doch bei den Versuchen mit Fangkörben, die innerhalb der Windparks eingesetzt werden könnten, sei man noch nicht durchgedrungen. In Holland oder Dänemark ist das erlaubt, in Deutschland verboten.

Die Kabel, die von den Windkraftanlagen zum Land führen, sind ebenfalls ein Hindernis für die Fischer, gerade wenn sie mit Schleppnetzen arbeiten. Nicht wenige Fischer sind daran hängengeblieben, wie Dulz berichtet.

Körbe sollen keinen ökologischen Schaden bringen

Das pauschale Fischereiverbot mindere schlicht die Kosten der Windparkbetreiber, stellt Peter Breckling vom Deutschen Fischereiverband in Hamburg fest. „Dies geht zulasten Dritter, die, nebenbei bemerkt, für den Verlust von Fanggebieten nicht entschädigt werden.“ Dabei würde die Fischerei mit Körben auf Taschenkrebse etwa in den Windparks keinen ökologischen Schaden bringen.

„Fanggebiete gehen verloren und es gibt keine Ausgleichszahlungen“, fasst Fischermeister Lorenz Marckwardt aus Eckernförde die Situation zusammen. Er ist auch Vorsitzender des Landesfischereiverbandes. „Die Fischerei ist wie das fünfte Rad am Wagen. Sobald Geld im Spiel ist, knicken alle ein, die Umweltschützer wie die Energiebranche. Die haben dann nur noch das Eurozeichen in den Augen leuchten.“

Die Konsequenz: „Der Druck auf die verbleibenden Fanggebiete wird immer größer. Dann müssen immer mehr Fischer das Handtuch werfen“, sagt Marckwardt. 99 Kutter fahren noch von Schleswig-Holstein aus auf der Nordsee im Haupterwerb, 85 sind es auf der Ostsee. Insgesamt gibt es laut Fischereibericht des Landes noch 506 Fischereifahrzeuge im Norden. 830 Menschen leben vom Fischfang in Schleswig-Holstein, im Hauptberuf gibt es noch 445 Fischer.

Entschädigung wäre ein "Novum"

Das Bundesumweltministerium verweist allerdings darauf, dass die Kompensationsverordnung die Fischerei nicht verbiete, sondern regele, wie Eingriffe in die Natur zu kompensieren seien. Über Einschränkungen entscheide das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH), und zwar nach der Verkehrssicherheit.

„Kommt es zu der Entscheidung, dass im und gegebenenfalls um den Windpark nicht gefischt werden darf, hat das auch den Effekt, dass die Tiere und Pflanzen im Wasser und am Meeresgrund weniger beeinträchtigt werden als bei einem Windpark, in dem weiter gefischt wird“, sagt eine Sprecherin des Berliner Ministeriums. Dass Fischer entschädigt werden, wäre „ein Novum“, auch im Rahmen der Europäischen Fischereipolitik.

Nolde würde rote Punkte malen

In Wyk auf Föhr findet Fischer Dulz derweil, dass der Platzbedarf immer größer werde. „Man ist ja heilfroh, dass wir den Atomausstieg wirklich machen. Aber dafür bekommen wir jetzt die Windkraftanlagen, an Land wie auf See. Man müsste doch endlich den Energieverbrauch senken können“, sagt er. Ähnlich wie der Tourismus benötigen auch die Windkraftanlagen immer größere Flächen.

„Nolde hat die Natur in ihren Farben gemalt“, sagt Dulz. „Wenn er heute malen würde, würde er überall rote Punkte setzen. Das sind die Lichter der Windräder.“