Eine wachsende Zahl von Internetplattformen wie Immoscout, Immowelt oder McMakler macht sich das große Interesse schon lange zunutze: Mit Kostenlos-Angeboten zur schnellen Immobilienbewertung locken sie Kunden scharenweise auf ihre Seiten – und häufen so einen gigantischen Schatz an.

Was kostet die Villa vom Chef?

In dieser aufgeheizten Marktsituation hat ein Start-up aus München die Szene betreten, das deutlich weitergeht als die gängigen Portale. Denn Scoperty will nicht nur die Neugierde der Nutzer bezogen auf die eigene Immobilie befriedigen, sondern für jeden offenlegen, was denn die Häuser in der Nachbarschaft in etwa kosten könnten. Oder die Wohnung vom Ex. Oder die Villa vom Chef. Seit Kurzem bieten die Münchner diesen Service auch für Schleswig-Holstein an: Wer auf der Seite von Scoperty seine Anschrift eingibt, sieht eine Karte mit den Immobilien in der Nähe, auf denen sozusagen Preisschilder kleben.

Preisspannen bei Immobilien sind extrem groß

Der Haken: Angegeben sind Preisspannen, die meist so groß sind, dass der Aussagewert äußerst überschaubar ist. Beispiel: ein Zweifamilienhaus im Kieler Stadtteil Hasseldieksdamm. Laut Scoperty liegt der Schätzwert der Immobilie zwischen 351.000 und 527.000 Euro. Klickt man auf das Preisschild, findet sich unter einem Musterbild die genaue Anschrift der Immobilie, die geschätzte Wohnfläche (sie kommt der Realität schon ziemlich nahe) und der Link „zur Immobile“. Klickt man auch darauf, erfährt man, dass der Schätzwert auf dem Baujahr 1950 beruht. Tatsächlich ist das Haus schlappe 50 Jahre jünger.

Scoperty, zu gut einem Drittel im Besitz der niederländischen Bankengruppe ING, macht keinen Hehl daraus, dass die Angaben im ersten Schritt nur eine Annäherung sind. „Unsere Schätzwerte sollen eine erste Indikation für den Eigentümer bieten“, sagt Michael Kasch, Gründer und Geschäftsführer von Scoperty. Die Parameter, mit denen das Unternehmen seinen Algorithmus füttert, stammen aus öffentlich verfügbaren Quellen wie Lageinformationen, Angebotspreise und Mietspiegel. Baujahr und Wohnfläche beruhen auf einer Schätzung.

Scoperty hat den Reiz einer Dating-App

Doch der Eigentümer kann, Registrierung vorausgesetzt, die Angaben korrigieren und ergänzen – etwa durch Informationen zu Zustand und Ausstattung. Quasi als Belohnung gibt es dafür einen genaueren Schätzwert. Das alles natürlich nur in bester Absicht. Kasch: „Unser Ziel ist es in erster Linie, den völlig intransparenten deutschen Immobilienmarkt zum ersten Mal zugänglicher zu machen für jeden.“ Dazu bietet Scoperty den Reiz einer Dating-App, denn Eigentümer haben die Option, die eigene Immobilie auf der Karte als „offen für Gebote“ zu kennzeichnen.

35 Millionen Immobilien in der Datenbank

Bundesweit hat das Unternehmen nach eigenen Angaben fast den gesamten Bestand von rund 35 Millionen Wohnimmobilien erfasst, darunter gut 1,2 Millionen Immobilien in Schleswig-Holstein. Datenschutzrechtlich, versichert Kasch, sei alles in bester Ordnung. Wer nicht will, dass der Wert seiner Immobilie angezeigt wird, kann diesen ausblenden lassen – Scoperty aber dennoch nutzen. Außerdem können Eigentümer der Angabe einer Preisspanne für ihre Immobilie widersprechen. Und: „Auf Wunsch löscht Scoperty alle Nutzer- und Immobiliendaten.“

Datenschützer sehen das Angebot von Scoperty kritisch

Gleichwohl wird das Unternehmen von Datenschützern kritisch beäugt: „Viele Eigentümer in Kiel und Umgebung werden überrascht sein, dass zu ihrem Haus oder ihrer Wohnung geschätzte Informationen zum Preis, zum Baujahr und zur Wohnfläche öffentlich bereitgestellt werden“, sagt Marit Hansen, Leiterin des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz (ULD). Sie zieht einen Vergleich zu Straßenpanoramabildern wie Google Street View. Hier ist den Firmen vieles erlaubt, weil sie sich auf ihr „berechtigtes Interesse“ berufen können – aber nur dann, wenn die Rechte und Interessen der betroffenen Personen nicht das Firmeninteresse überwiegen. Hansen: „In der dafür nötigen Abwägung wird einbezogen, inwieweit nur öffentlich zugängliche Daten verwendet werden und wie deutlich es ist, dass es grobe Schätzwerte sind.“ Wichtig sei vor allem aber, dass in solchen Fällen die betroffenen Personen ein Widerspruchsrecht haben. Beide Forderungen werden von Scoperty erfüllt.

Scoperty verdient über Provisionen

Geld verdient der Newcomer durch Provisionen – wenn Makler über die Plattform Abschlüsse erzielen oder eine Baufinanzierung vermittelt wird. Die regionale Immobilienbranche sieht das Geschäftsmodell kritisch: „Solche Anbieter saugen digital Adressen ab und verkaufen sie dann weiter“, sagt Björn Petersen, Kieler Makler und Vizepräsident des Dachverbandes IVD. Eine Online-Bewertung könne die Einschätzung eines Profis vor Ort nicht ersetzen, schon gar nicht, wenn subjektive Angaben des Eigentümers einfließen: „Da ist der Zustand von Dach oder Heizung natürlich immer bestens.“ Alexander Blažek vom Eigentümerverband Haus & Grund hält Scoperty für eine Datenkrake und für „hochgradig unseriös“. Unbefangenen Nutzern werde der Eindruck vermittelt, auf einem virtuellen Flug über die Region reale Preise von Häusern und Wohnungen vorzufinden: „Das grenzt an Verbrauchertäuschung.“