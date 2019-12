Er sah die Chance, und er wollte sie nutzen. Ein Medienbericht und Infos von Anwälten im Internet hatten Mario Hoppe (43) zum Handeln bewogen. Am 9. September 2019 schreibt der Familienvater aus Schönberg der Kieler PSD Bank einen Brief, in dem er den Widerruf seines Immobilien-Darlehens erklärt.