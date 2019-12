Durch Online-Handel: Mehr Pakete als sonst vor Weihnachten

Kiel/Neumünster

Allein das Paketzentrum der Deutschen Post in Neumünster bearbeitet derzeit täglich über 450000 Pakete, 80 Prozent mehr als im unterjährigen Schnitt. „Die meisten Leute bestellen am Wochenende, deswegen ist montags und dienstags am meisten los“, sagt Thomas Schneider, Betriebschef Post & Paket. Großkampftag werde der Dienstag (17.12.2019), dann erwartet die Post bundesweit elf Millionen Sendungen. Über alle Paketdienste hinweg rechnet der Verband mit 19 Millionen Paketen in der Spitze.

Auch im neuen Amazon-Verteilzentrum in Borgstedt läuft das Geschäft auf Hochtouren. Mehr als 30000 Pakete pro Tag werden von dort zugestellt. Sorge macht der Deutschen Post der Aufbau des eigenen Netzes des Online-Riesens nicht.

„ Amazon ist nach wie vor ein sehr großer Kunde für uns“, so Schneider. Der Konzern beobachte die Entwicklung natürlich. „Aber ich glaube, dass es für Amazon im Starkverkehr ohne uns nicht möglich sein wird, das eigene Leistungsversprechen zu erfüllen.“ Um den Weihnachtspaketen Herr zu werden, hat die Post Personal, Fahrzeuge und Lagerflächen aufgestockt.

Stärkster Auftakt des Weihnachtsgeschäfts seit fünf Jahren

Onlinehändler sprechen vom stärksten Auftakt des Weihnachtsgeschäfts seit fünf Jahren. Im vierten Quartal erzielten sie laut E-Commerce-Verband BEVH schon bis Ende November Bestellungen im Wert von 14,8 Milliarden Euro und lagen damit zwölf Prozent über dem Vorjahreswert.

Zur Galerie Kurz vor Weihnachten wird im Paketzentrum Neumünster mit doppelter Mannschaft gearbeitet.

Kritik an den Paketbergen kommt von Umweltschützern. „Die übermäßige Verpackung ist ein Problem“, sagt Ingo Ludwichowski vom Nabu Schleswig-Holstein. Der Verbrauch von Papierverpackungen hat laut Umweltbundesamt seit 2009 um 1,74 Millionen Tonnen zugenommen. Müll entsteht aber auch durch Produktschutz wie Luftpolsterfolie.

Retouren gelten als Klimakiller

Onlinehändler versuchten ein möglichst geringes Volumen zu erreichen und wenig Füllmaterial einzusetzen, sagt BEVH-Sprecherin Susan Saß. „Zusätzlich achtet man darauf, dass das Material möglichst sortenrein ist, um es hinterher besser zu recyclen.“

Als Klimakiller gelten zudem die Retouren, jeder Zweite sendet Ware zurück. „Es gibt die Tendenz, sich jede Menge Dinge auszusuchen und wieder viel zurückzusenden“, sagt Ludwichowski. Forscher der Uni Bamberg schlagen eine drei Euro hohe Gebühr für Retouren vor. So könne die Zahl der Rücksendungen um 16 Prozent gesenkt werden. Das würde fast 40000 Tonnen CO2 einsparen.

