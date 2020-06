Beim Kieler Motorenhersteller Caterpillar könnte jeder vierte Arbeitsplatz wegfallen. Nach Informationen von KN-online will der amerikanische Mutterkonzern Caterpillar Inc. in Kiel bis zu 19 Millionen Dollar jährlich an Personalkosten einsparen. Bis zu 200 der insgesamt 745 Stellen sind bedroht.