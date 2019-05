Kiel

Mit dem Neubau, für den heute der Grundstein gelegt werden soll, wird sich die Größe des 1973 gegründeten Werkes in Kiel nahezu verdoppeln. Die Investition gebe dem Standort Perspektiven für die kommenden Jahrzehnte, so das Unternehmen. Die Ferring-Gruppe gehört mit weltweit 6500 Mitarbeitern und zwei Milliarden Euro Umsatz zu den führenden Anbietern von Hormon-Therapien, die etwa im Kampf gegen Krebs oder bei unerfülltem Kinderwunsch zum Einsatz kommen.

Spezialist für Injektionspräparate

Schon heute hat der Standort des Pharma-Herstellers im Gewerbegebiet Wittland in Kiel eine ansehnliche Ausdehnung: Auf einer Gesamtfläche von 18.000 Quadratmetern entwickeln und produzieren rund 360 Mitarbeiter Injektionspräparate für den Weltmarkt – rund 30 Millionen Einheiten jedes Jahr. „Kiel hat sich sehr erfolgreich entwickelt“, sagt Claus Tollnick (51), Geschäftsführer der Ferring GmbH. Um aber hinzuzufügen: „Die Wachstumsperspektiven des Standortes, so wie er heute aufgestellt ist, sind ausgereizt.“ Die auf zwei Gebäude aufgeteilte Produktion platze aus allen Nähten, der Materialfluss entspreche nicht mehr den modernen Anforderungen, und auch die Labortechnik sei in die Jahre gekommen.

Kiel ist für Ferring ein wichtiger Standort

Die Kieler Ferring GmbH ist innerhalb der Unternehmensgruppe der wichtigste Produktionsstandort für Sterilprodukte, also Arzneimittel für die Injektion. Zu den 360 Vollzeitstellen im Gewerbegebiet Wittland sollen in den kommenden Jahren 40 Arbeitsplätze hinzukommen. Der neue Gebäudekomplex ist auf 260 Mitarbeiter ausgelegt, der größte Teil wird jedoch aus den Bereichen in den Neubau umziehen, die aus allen Nähten platzen. Weitere rund 90 Mitarbeiter beschäftigt Ferring in einer Marketing- und Vertriebsgesellschaft mit Sitz in der Kieler Fabrikstraße.

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) betont den „enorm hohen Stellenwert“ der Entscheidung: „Sie ist das Bekenntnis eines international tätigen und hoch innovativen Unternehmens zum Industriestandort Kiel“. Auch Bernd Buchholz, der schleswig-holsteinische Wirtschaftsminister ( FDP), zeigt sich erfreut: „Wenn ein Unternehmen dieses Kalibers nicht nur durch seinen Namen, sondern auch durch seine Investitionsentscheidungen dokumentiert, wie fest es in Schleswig-Holstein verankert ist, dann haben wir als Landesregierung allen Grund zu Dankbarkeit und Freude.“

Das ist Ferring Der Pharma-Hersteller (Holding-Sitz: Schweiz, zwei Milliarden Euro Umsatz, 6500 Mitarbeiter) wurde 1950 unter dem Namen Nordiska Hormon Laboratoriet vom Arzt Frederik Paulsen in Schweden gegründet und 1954 in Ferring umbenannt. Der Name leitet sich von der Insel Föhr ab, woher Paulsens Eltern stammen. Sein Abitur machte Paulsen an der Kieler Gelehrtenschule. Mit der kommerziellen Synthese von Hormonen war Ferring Pionier dieses Pharma-Bereichs. Das Unternehmen befindet sich über eine Stiftung in Privatbesitz und wird von Frederik Paulsens Sohn Frederik Paulsen jun. geführt.

