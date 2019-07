Mitte Februar trudelte die erste Rechnung ein. Ständig bekam Monika Grickschat aus Boksee (Kreis Plön) von da an Zahlungsaufforderungen für Waren aus dem Netz, die sie nie bestellt hatte. Betrüger gaben ihren Namen und Anschrift als Rechnungsadresse in Onlineshops ein, die Pakete landeten in China.