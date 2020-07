Kiel

So berichtet etwa die Kieler Volksbank, man sehe die Entwicklung mit Sorge. Die Sonderregelung vorher zu beenden, sei zu kurz für die heftigen Auswirkungen der Corona-Krise, gerade für viele kleinere Unternehmen. Auch die Förde Sparkasse erklärt, sie würde eine Verlängerung begrüßen - dies könne vielen Firmen helfen.

Wirtschaftsminister der Länder ziehen an einem Strang

Thilo Rohlfs, Staatssekretär im Kieler Wirtschaftsministerium, erklärt, er unterstütze diese Position und werde sich für die Verlängerung stark machen. Auf der jüngsten Wirtschaftsministerkonferenz habe man dies abgesprochen. „Wir setzen uns also aktiv in Berlin für eine Verlängerung ein und werden das auch weiterhin tun.“ Die Wirtschaftsminister hätten laut Rohlfs das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz aufgefordert, eine Verlängerung bis Ende des Jahres umzusetzen.

Anzeige

Gerade Reisewirtschaft und Gastronomie bangen

Die IHK Schleswig-Holstein begrüßt den Vorstoß: „Aus unseren Umfragen wissen wir, dass die finanziellen Mittel in vielen Betrieben weiterhin knapp sind - trotz der Lockerungen“, sagt Sprecher Karsten von Borstel. Gerade Branchen wie die Reisewirtschaft und die Gastronomie sähen sich hohen Insolvenzrisiken ausgesetzt, obwohl die meisten betroffenen Unternehmen vor Corona völlig gesund waren. Von Borstel: „Viele Unternehmenspleiten können bei rechtzeitigen Sanierungsmaßnahmen außerhalb der Insolvenz verhindert werden. Diese Möglichkeit müssen wir den Unternehmen aufzeigen.“

Weitere KN+ Artikel

In Berlin hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier ( CDU) bislang erklärt, dass man die Verlängerung bestimmter Hilfen für die Wirtschaft prüfen werde.

IfW-Experte erwartet Insolvenzwelle ab Oktober

Stefan Kooths, Leiter des Prognosezentrums am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, kritisiert es dagegen als Fehler, dass die Anzeigepflicht für Insolvenzen ausgesetzt wurde. Noch seien die Insolvenzzahlen auf sehr niedrigem Niveau. Die Unternehmen seien gut aufgestellt in die Krise gegangen. „Aber mit jedem Monat schwindet die Stabilität.“ Nun fehle der Seismograf für die Folgen und ein mögliches Abflauen der Krise. Auch er sagt: „Ab Oktober steht daher eine Insolvenzwelle zu befürchten.“

Viele Kredite könnten platzen

Auf die Banken könnte mit dieser Insolvenzwelle auch eine Flut an Krediten, die platzen, zukommen. Viele Institute haben deshalb ihre Risikovorsorge erhöht. Einige regionale Institute sehen sich mit ihrer mittelständischen Kundschaft aber gerüstet für eine Verschärfung der Wirtschaftskrise.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.