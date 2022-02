Kiel/Warschau

Polen und das Baltikum sind vom russischen Gas längst nicht mehr so stark abhängig wie Deutschland. Ein Grund ist das verflüssigte Erdgas LNG. Wie das konkret aussieht, war am Tag des russischen Einmarsches in die Ukraine schon zu sehen.

Bei Skagen traf am Donnerstag der LNG-Tanker „Castillo de Caldelas“ mit einer vollen Ladung LNG aus den USA für Polen ein. Der 297 Meter lange Tanker soll mit dem Flüssigerdgas den polnischen LNG-Terminal „Lech Kaczynski“ in Swinemünde beliefern.

LNG: Überschüssige Mengen sollen von Polen nach Deutschland geleitet werden

Seit 2015 ist der Terminal in Swinemünde einsatzbereit. Zwei Tanks mit 160 000 Kubikmetern Fassungsvermögen stehen bereit. Die Betreiber importieren das LNG aus Norwegen, den USA und Katar.

Mit Katar wurde ein Vertrag zur Lieferung von einer Million Tonnen LNG pro Jahr bis 2034 abgeschlossen. Überschüssige Mengen aus den Lieferungen sollen von Polen auch an Dänemark und nach Deutschland geleitet werden.

Auch in Litauen und anderen Ländern gibt es LNG-Terminals

Ein weiterer Importterminal ist in Klaipeda in Litauen entstanden. Dort wird seit 2014 LNG angelandet. Weitere LNG-Terminals sind in Finnland, Schweden und Norwegen.

Aktuell sind im Schnitt zwei bis drei große LNG-Tanker im Fehmarnbelt zu sehen.