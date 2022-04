Kiel

Die Scham ist groß, aber irgendwann kommt der Punkt, an dem der Leidensdruck größer ist. „Im Idealfall kommen die Betroffenen frühzeitig in die Beratung – bevor sie in die Überschuldung geraten“, sagt Stefan Bock, Vorstand der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Möglicherweise lässt sich mit Prävention das Schlimmste verhindern. Doch das ist natürlich schwer, wenn Hilfesuchende lange auf einen Termin warten müssen.

Und das ist in Schleswig-Holstein leider viel zu oft der Fall. Weil als Folge der Pandemie und rasant steigender Lebenshaltungskosten immer mehr Haushalte in finanzielle Schwierigkeiten geraten, können sich die 36 anerkannten und öffentlich geförderten Schuldnerberatungsstellen vor Arbeit kaum retten.

Steigende Energiepreise verstärken den Trend

Konkrete Zahlen gibt es noch nicht, doch der Trend ist eindeutig: Der Bedarf an Schuldnerberatung im Norden steigt deutlich. Das zeigt eine Umfrage der Koordinierungsstelle Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein. Demnach suchen vor allem Solo-Selbstständige sowie Menschen in Kurzarbeit Unterstützung bei der Bewältigung finanzieller Not. Hauptursache sind die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Angesichts der massiv steigenden Energiepreise rechnet die Koordinierungsstelle mit einer weiter wachsenden Zahl von Ratsuchenden.

„Menschen mit niedrigen Einkommen können sich die hohen Gas- und Spritkosten schlichtweg nicht leisten“, sagt Sibylle Schwenk, Leiterin der Koordinierungsstelle. 2020 mussten die Ratsuchenden im Schnitt 46 Prozent ihres monatlichen Nettoeinkommens für Wohnkosten einschließlich Energie- und Nebenkosten aufbringen. Allgemein gelten 30 Prozent als zumutbar.

Hinzu kommt, dass es für diese Gruppe von Haushalten kaum Einsparmöglichkeiten beim Energieverbrauch gibt: Gerade sie leben in preiswerteren und daher oft schlecht gedämmten Wohnungen. Gerade sie können sich energieeffiziente Geräte oder sparsame Autos oft nicht leisten. Für Schwenk ist klar: „Die im Energie-Entlastungspaket vorgesehenen Kostenentlastungen helfen allenfalls kurzfristig.“ Auch aus Sicht des Sozialverbandes Deutschland (SOVD) in Schleswig-Holstein gehen die Hilfen für einkommensschwache Haushalte längst nicht weit genug. „Ein Einmalbetrag von 100 Euro reicht nicht“, sagt Christian Schultz vom SOVD. Nötig sei eine monatliche Entlastung – auch für die Bezieher von Grundsicherung im Alter.

„Frühzeitig professionelle Hilfe holen“

Im ersten Jahr der Pandemie haben die Menschen, die Einkommenseinbrüche durch fehlende Aufträge und Kurzarbeit erlitten haben, noch versucht, durchzuhalten und aus eigener Kraft aus ihrer prekären Lage herauszukommen: sparen, wo es geht, die Altersvorsorge anzapfen, Geld von Freunden oder Familie leihen. Doch irgendwann war für viele die Grenze erreicht, als Ende 2020 und Anfang 2021 weitere Lockdowns verhängt wurden. „Wir können allen, die in einer ähnlichen Situation sind, nur raten, frühzeitig professionelle Hilfe durch eine anerkannte Schuldnerberatungsstelle in Anspruch zu nehmen“, sagt Schwenk.

Kritik an der Speicherdauer von Daten

Doch das ist gar nicht so leicht. Denn die Termine bei den Beratungsstellen sind teilweise über Wochen ausgebucht. Und: Lediglich Bezieherinnen und Bezieher von Hartz IV oder Grundsicherung im Alter haben einen Rechtsanspruch auf eine kostenlose Beratung, die über ein Erstgespräch hinausgeht.

„Der Ausbau der Schuldnerberatung ist aus Sicht der Verbraucherzentrale dringend geboten“, sagt Bock. Von der Bundesregierung fordert er, einen Rechtsanspruch für alle auf kostenfreie Schuldnerberatung einzuführen. Auch die Reform des Insolvenzrechtes – die betroffenen Privathaushalten eine deutlich schnellere Entschuldung ermöglicht – geht aus Sicht der Verbraucherzentrale nicht weit genug. Bock: „Wir halten es für falsch, dass Auskunfteien weiterhin drei Jahre lang negative Merkmale von Verbrauchern speichern dürfen, obwohl die Forderungen nicht mehr durchsetzbar sind.“ Vielen Menschen werde so der wirtschaftliche Neustart, der Abschluss von Verträgen oder die Wohnungssuche massiv erschwert.

Finanziert werden die Schuldnerberatungen von Kommunen und Land. Für einen Mangel an Unterstützung sieht das Sozialministerium keinerlei Anhaltspunkte. Schließlich seien die Mittel für Verbraucherinsolvenzberatung von 900 .000 DM im Haushaltsjahr 1999 auf 5,5 Millionen Euro jährlich angehoben worden.

Und auch von mangelnden Zugangsmöglichkeiten könne keine Rede sein. „Grundsätzlich kann allen Hilfesuchenden ein kostenloser Zugang ermöglicht werden“, so ein Ministeriumssprecher. Das jedoch gilt nur für die Insolvenzberatung. Über die Verfahrensweise beim Zugang zur allgemeinen sozialen Schuldnerberatung entscheiden allein die Kommunen.

Die wachsenden Geldsorgen vieler Menschen verursachen bei den Banken bislang offenbar kaum Auffälligkeiten. Weder Förde Sparkasse noch Kieler Volksbank verzeichnen nach eigenen Angaben spürbar steigende Zahlen von Tilgungsstundungen oder gar Kreditausfällen. Die aktuelle Preisentwicklung, heißt es bei der Sparkasse, stelle die privaten Haushalte „aber vor hohe Herausforderungen, sodass wir eine solche Entwicklung in der Zukunft nicht ausschließen können“.