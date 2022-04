Kiel

Es sind Auto-Ersatzteile, Flachbildschirme, Sommerkleidung oder Haushaltsgeräte: Die gesamte Produktpalette der Konsumartikel befindet sich gerade in der Nordsee, ohne voranzukommen. Ein Dutzend großer Containerschiffe ankert auf Warteposition vor Helgoland. Einige der Schiffe warten seit Wochen auf einen Liegeplatz an einem der Terminals in Hamburg.

„Was wir hier sehen, ist die Folge einer Vielzahl an Widrigkeiten, die uns seit Monaten zu schaffen machen“, berichtet Hans-Jörg Heims, Sprecher der Hamburger Hafen- und Logistik AG (HHLA). Es liegen inzwischen auch Frachter für Liegeplätze in Bremerhaven und Wilhelmshaven vor Helgoland. Insgesamt sind es knapp 20 Containerschiffe.

Nur Probleme für Reedereien: Corona, Blockade, Krieg

Die Corona-Pandemie, die Blockade des Suezkanals durch die Havarie „Ever Given“ und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs haben seit einem Jahr alle Fahrpläne der großen Reedereien aus dem Tackt gebracht. Dazu kommen viele Stürme im Januar und Februar, durch die der Hamburger Hafen tagelang nicht von großen Schiffen angelaufen werden konnte.

In der Hansestadt stehen seit Anfang März Tausende Container mit Ladung für Russland und blockieren Terminals. Gleichzeitig warten Tausende Container auf den Transport nach Asien mit den Schiffen, die jetzt noch vor Helgoland warten und nicht in den Hafen können.

„Wir haben bereits zusätzliche Flächen angemietet, um all diese Container lagern zu können“, sagt Meims. Doch diese Areale vergrößern auch die Probleme mit der Zeit. Normalerweise müsste in Hamburg ein Container im Schnitt 1500 Meter vom Warteplatz bis zum Liegeplatz des Schiffes zurücklegen, doch jetzt sind es auch schon mal zwei oder drei Kilometer.

„Wenn sich diese Wege im Terminal verdoppeln, wirkt sich das auch auf die Liegezeit aus“, erklärt Heims. Deshalb liegen die Schiffe länger im Hafen als vorgesehen. Einige liegen bis zu vier Tage an den Plätzen.

Alle Mitarbeiter im Einsatz

Zwei bis drei Tage dauert eine Ent- und Beladung eines Mega-Carriers mit 14 000 bis 16 000 Standardcontainern (TEU). Die Belegschaften versuchen, mit Sonderschichten gegen die Verzögerungen anzukämpfen. „Bei uns sind wirklich alle Kräfte im Einsatz“, so der HHLA-Sprecher.

In der deutschen Bucht haben inzwischen erste Schiffe bereits Wartezeiten bis in den Mai. Die „Brussels Express“ von Hapag-Lloyd hat am 13. April Rotterdam verlassen. Der Liegeplatz für das 15 000-TEU-Schiff in Hamburg ist jetzt für den 4. Mai avisiert. Die „Al Dahna Express“, ebenfalls von Hapag-Lloyd, wird erst am 5. Mai in Hamburg an einen Terminal dürfen.

„Ever Given“ hängt auch fest

Rekordhalter ist der Frachter, der Teil des Problems ist: Die „Ever Given“ dreht seit dem 1. April ihre Warteschleifen nördlich von Helgoland. Das Schiff kam mit Containern auf der ersten Reise nach der Reparatur der Schäden, die es bei der Havarie im Suezkanal vor einem Jahr erlitten hatte.

Eine Normalisierung in den Fahrplänen ist nicht in Sicht. Prognosen für die kommenden Monate gibt es keine. Meims: „Die Auswirkungen werden wir aber noch eine Weile spüren.“ Der Corona-Lockdown in Shanghai, einem der wichtigsten Partnerhäfen Hamburgs in Asien, könnte etwas Entlastung bringen. Fast zwei Wochen ruhte in Shanghai der Umschlag. Diese erzwungene Ruhephase könnte den Hamburger Terminals Chance zum Abarbeiten der „Wartelieger“ aus der deutschen Bucht geben.