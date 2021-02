Kiel.

Bei Metalock Engineering kann mehr als ein Drittel der Beschäftigten nicht mehr arbeiten – und jede Woche kommen weitere hinzu, berichtet Thomas Großgarten, Geschäftsführer des Unternehmens aus Norderstedt. Der Grund liegt in den strengen Corona-Regeln in Schleswig-Holstein, die nicht nur die letzten Reisepläne von Bürgern treffen, sondern auch manchen Unternehmen schwer zu schaffen machen.

Großgartens Firma ist auf Instandsetzungen von schweren Maschinen oder Teilen spezialisiert – wie beispielsweise große Pressen, Turbinen oder Schiffskurbelwellen. Die Wartung wird kurzfristig und bei den Kunden auf der ganzen Welt vorgenommen. In Norderstedt, wo 130 von insgesamt 180 Mitarbeitern tätig sind, kümmert sich der Hauptsitz um das internationale Geschäft. Im übrigen Bundesgebiet hat er fünf Niederlassungen. Die Service-Techniker von Großgarten sind mehr als 80 Prozent ihrer Arbeitszeit bei Kunden in der ganzen Welt.

Strenge Quarantäneregeln: 14 Tage in die Isolation

Jetzt aber bringen die strengen Quarantäneregeln der Landesregierung sein Geschäft in Gefahr. Die neue Corona-Quarantäneverordnung des Landes zwingt Rückkehrer aus Risikogebieten für 14 Tage in die Isolation. Verkürzungen durch die Vorlage negativer Corona-Tests sind in Schleswig-Holstein nicht mehr möglich.

„Diese Verschärfung erfolgte ohne Not und ohne Vorwarnung“, sagt Thomas Großgarten. Selbst die Gesundheitsämter, mit denen Metalock Kontakt pflegt, wurden überrascht, sagt er. Im benachbarten Hamburg gilt zum Beispiel weiterhin die Regel, dass sich Reiserückkehrer maximal zehn Tage lang isolieren müssen, diese Zeit nach Vorlage eines negativen Corona-Tests aber auf fünf Tage verkürzen können.

„Die neue Verordnung macht eine kurzfristige Planung unmöglich. Dadurch gehen uns dringend benötigte Aufträge verloren“, kritisiert Großgarten. Seine Techniker fallen auch nicht unter die wenigen Ausnahmen der Verordnung, dies hätten ihm die Gesundheitsämter bestätigt.

Nordmetall fordert mehr Augenmaß

Angesichts solcher Fälle fordert Nico Fickinger, Hauptgeschäftsführer von Nordmetall, von der Landespolitik mehr Augenmaß bei der Pandemie-Bekämpfung: „Es ist zwar gut, dass die Landesregierung begonnen hat, über langfristige Lockdown-Lockerungen nachzudenken. Aber sie muss jetzt dringend die aktuelle Notlage der Betriebe in den Blick nehmen: Maßnahmen, die existenzgefährdend werden, sollten mindestens fallweise gelockert, am besten aber ganz zurückgenommen werden, um vergleichbare Wettbewerbsbedingungen herzustellen.“

Fickinger kritisiert, dass die Einreisebestimmungen für Schleswig-Holstein strenger seien als für Hamburg – und die international agierenden Betriebe des Landes und ihre Arbeitsplätze zusätzlich gefährdet seien.

Infektionsgeschehen auf hohem Niveau

„Das aktuelle Infektionsgeschehen in Schleswig-Holstein ist weiterhin auf erhöhtem Niveau, zum Teil zeigt sich eine schnelle Ausbreitungsgeschwindigkeit“, sagt Max Keldenich, Sprecher des Gesundheitsministeriums. „Die neue Virusvariante wurde in verschiedenen Kreisen nachgewiesen.“ Dies sei auch auf Virusimporte aus dem Ausland zurückzuführen.

Deshalb habe das Land die „Absonderungszeiten“ von zehn auf 14 Tagen verlängert, da sowohl spät auftretende Infektionen am Ende der Inkubationszeit als auch länger andauernde Erkrankungen beobachtet werden. „Durch die Anpassung der Absonderungszeiten wird das Schutzniveau insgesamt erhöht.“ Deshalb sei auch die Möglichkeit der „Freitestung“ weggefallen.

Das sind die Regeln

In Schleswig-Holstein gilt seit dem 25. Januar die neue Landesverordnung. Darin wird festgelegt, dass Personen, die aus einem Risikogebiet nach Deutschland kommen, nach der Einreise sich 14 Tage in Quarantäne zu begeben haben – nach Hause oder in eine abgesonderte Unterkunft. Sie dürfen keine Personen außerhalb ihres Hausstandes empfangen und müssen sich bei ihrer Gesundheitsbehörde melden.