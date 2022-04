Kiel

Noch ist es einige Tage hin, bis sich die gelbe Pracht in ganzer Fülle zeigt: Den offiziellen Stichtag für die „Rapsvollblüte“ hat die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein auf den 6. Mai datiert. Doch die „Rapsodie in Gelb“, von der im Norden immer so gerne gesprochen wird, ist schon jetzt unverkennbar. Nur hat das Malerische dieses Anblicks wenig gemein mit den wirtschaftlichen Verwerfungen in Zeichen von Ukraine-Krieg, drohender Lebensmittelknappheit, astronomischen Agrar-, Rohstoff- und Energiepreisen. Man könnte auch sagen: Auf dem Rapsmarkt ist der Teufel los.

Vor einem Jahr bereits hatten die Preise Rekordwerte erreicht, mit rund 600 Euro pro Tonne. Nun jedoch gehen die Notierungen komplett durch die Decke: Auf der für den Rapsmarkt wichtigen Terminbörse Paris haben die Preis für die Lieferung im Mai die Schallmauer von 1000 Euro durchbrochen. Innerhalb von nur zwei Jahren hat sich der Rapspreis damit verdreifacht.

Teurer Raps: Fläche wieder gestiegen

Das hört sich nach goldenen Zeiten an für den Rapsanbau in Schleswig-Holstein, der in den vergangenen Jahren stetig an Bedeutung eingebüßt hatte – vor allem, nachdem den Landwirten der Einsatz umstrittener Schädlingsbekämpfungsmittel untersagt worden war. In diesem Jahr wird die beliebte, aber schwierig zu kultivierende Ölfrucht landesweit auf etwa 73.000 Hektar angebaut. Das ist zwar deutlich mehr als im Jahr zuvor, doch weit entfernt von früheren Werten bis zu 100.000 Hektar.

SH bietet dem Raps beste Bedingungen

Im Bundesvergleich bietet der Norden hervorragende Bedingungen für den Rapsanbau. Die schwereren Böden von Marsch und östlichem Hügelland liefern reichlich Nährstoff, und die im Frühjahr meist kühlere Witterung erlaubt der Pflanze ein langsameres Wachstum – damit auch höhere Erträge. Nach einer katastrophalen Ernte im Dürrejahr 2018 und mehreren durchwachsenen Jahren danach stehen die Chancen auf gute Erträge diesmal nicht schlecht – wenn es im Mai auch Regen gibt. Die Landwirtschaftskammer hofft auf eine Größenordnung von 40 Doppelzentner pro Hektar. Das wäre am oberen Ende der Spanne, die nach dem Verbot der sogenannten Neonikotinoide und anderer Insektenschutzmittel nach 2016 für die Rapsbauern noch erreichbar ist. Zuvor waren durchaus mehr als 50 Doppelzentner drin.

Teile der Ernte sind längst verkauft

Weil die Ukraine durch den Krieg als einer der bedeutendsten Lieferanten für Sonnenblumenöl auszufallen droht, stürzen sich die Abnehmer förmlich auf die heimische Alternative Raps. „Viele Betriebe in Schleswig-Holstein haben einen Teil ihrer erwarteten Ernte bereits verkauft, zu Preisen von rund 850 Euro pro Tonne“, sagt Ludwig Hirschberg, Vorstandsmitglied und Ackerbauexperte beim Landesbauernverband. „Rund 30 Prozent der kommenden Ernte habe ich bereits verkauft“, sagt Hirschberg, der im Kreis Plön Rapserzeuger ist.

Doch zum Jubeln ist ihm und vielen seiner Kollegen keineswegs zumute, zumal ja auch die Kosten für Dünger und Diesel explodiert sind: „Natürlich ist es schön, für seine Produkte gute Preise zu erzielen, aber die enorme Volatilität ist auch ein Risiko für Erzeuger und Landhandel.“ So schauen diejenigen Verkäufer in die Röhre, die ihre erwartete Ernte bereits in den Monaten vor dem russischen Überfall verkauft haben, um ihre Einnahmen abzusichern – dafür jedoch deutlich geringer Preise realisieren konnten als sie heute gezahlt werden. Doch der Schuss kann auch nach hinten losgehen, für Bauern und Händler, die zu guten Preisen Erträge verkaufen, die sie am Ende aber gar nicht erzielen – sei es, dass die Ernte schlecht ausfällt, oder dass Ware im Silo verdirbt. Um die Kontrakte zu erfüllen, müssen dann Mengen zugekauft werden – egal, wie teuer das wird.

Viele Spekulanten haben sich verzockt

Dieser Effekt ist es übrigens, der die aktuellen Notierungen für die Ernte aus dem vergangenen Jahr in den Himmel schießen lässt, nur dass in diesem Fall Zocker die Preise treiben – genauer: sogenannte Leerverkäufer, die im vergangenen Jahr Rapsmengen verkauft haben, die sie gar nicht besaßen – in der Erwartung, sich die Ware zum Fälligkeitstermin des Kontraktes schön billig am Markt besorgen zu können. Der Ukraine-Krieg hat den Spekulanten dieses Geschäft gründlich verhagelt.

Bundesweit blüht Raps aktuell auf einer Fläche von etwa einer Million Hektar. Erwartet wird ab Ende Juli eine Ernte von 3,5 Millionen Tonnen, zu der Schleswig-Holstein etwa acht Prozent beitragen dürfte. Rund 40 Prozent der geernteten Rapssaat wird zu Öl, 60 Prozent zu Schrot, das vor allem als Tierfutter dient.

Speiseöl steht zwar aktuell sehr im Fokus – hat mengenmäßig jedoch nur geringe Bedeutung. Zum Hamstern, so versichert die „Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen“, bestehe also überhaupt kein Grund. Nach Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung produzierten deutsche Ölmühlen 2021 – bei einem hohem Anteil importierter Rapssaaten – rund vier Millionen Tonnen Rapsöl. Lediglich 0,84 Millionen Tonnen davon gehen in die Herstellung von Nahrungsmitteln wie Salatöl oder Mayonnaise. Der Löwenanteil landet nicht auf dem Teller, sondern wird zu Motoröl, Rohstoff für die Kosmetik- und Chemieindustrie – oder zu Biosprit. Während die Ölsaaten-Lobby Raps im Tank als ökologischen Durchbruch feiert, halten Kritiker den Anbau des Kreuzblütlers als Treibstoffquelle für klimaschädlicher als fossile Brennstoffe.