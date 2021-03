Kiel

Für die drei weiteren Märkte in Schleswig-Holstein wurden noch keine Entscheidungen bekanntgegeben. Brancheninsider gehen davon aus, dass der Real-Standort Schwentinental von der Handelskette Globus übernommen wird, und dass der Markt in Oststeinbek an Kaufland und damit an die Schwarz-Gruppe geht. Für Rendsburg zeichnet sich bislang offenbar noch keine Perspektive ab.

Bundesweit darf Edeka 51 Märkte übernehmen

Bundesweit hat das Kartellamt am Mittwoch die Übernahme von 51 Real-Märkten durch Edeka freigegeben, sechs Standorte darf der Handelsriese allerdings nur unter Auflagen integrieren. Das heißt, es müssen Teilflächen der Märkte an andere Anbieter vermietet oder Edeka-Standorte in der Nachbarschaft geschlossen werden. Für Insgesamt 21 Märkte holte sich Edeka von den Wettbewerbshütern eine Abfuhr ein, da eine Übernahme die Marktmacht des Unternehmens unzulässig erhöhen würde.

Karte: Diese Märkte werden von Edeka übernommen

Edeka spricht von Zukunftsperspektive

Gleichwohl begrüßt Edeka die Entscheidung des Kartellamts: Unter dem Dach des genossenschaftlichen Verbunds erhielten die Lebensmittelmärkte und deren Beschäftigte "wieder eine tragfähige wirtschaftliche Zukunftsperspektive".



Die Integration der Märkte soll schrittweise in den kommenden Monaten erfolgen: "Wir beginnen umgehend mit der Erarbeitung der konkreten Schritte auf regionaler und lokaler Ebene." Zu einzelnen Standorten können man sich derzeit allerdings nicht äußern. Auch die Frage, ob alle Beschäftigten übernommen werden und ob sich an der Bezahlung etwas ändert, bleibt zunächst unbeantwortet.

Verdi fordert Joberhalt und Tarifbindung

Die Gewerkschaft Verdi verfolgt den Deal auf jeden Fall mit größter Aufmerksamkeit: "Wir fordern jetzt schnell klare langfristige Planungssicherheit für die Beschäftigten und ihre Familien", sagt Verdi-Nord-Sprecher Frank Schischefsky. Dazu gehöre der Erhalt aller Arbeitsplätze, die Fortführung der Tarifbindung, und die Aufrechterhaltung der Betriebsrätestruktur.

Die Metro-Gruppe hatte 2018 angekündigt, sich von der angeschlagenen Supermarktkette Real trennen zu wollen. Im Juni 2020 wechselten sämtliche Märkte den Besitzer und gingen an das deutsch-russische Konsortium des Immobilienriesen "x+Bricks" und dem Investor SCP Group. Insgesamt hat Real in Schleswig-Holstein aktuell rund 870 Beschäftigte.