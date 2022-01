Kiel

Die Auflösung der angeschlagenen SB-Warenhauskette Real geht auf die Zielgerade: Fest steht – mit Ausnahme des Standortes Rendsburg – nun auch der Fahrplan für den kompletten Rückzug aus Schleswig-Holstein. Dabei geht es um die Zukunft von rund 500 Beschäftigten.

Nachdem im vergangenen Jahr bereits die Märkte Flensburg (im Oktober an Kaufland) und Lübeck (im August an Edeka) den Besitzer gewechselt hatten, gibt es inzwischen auch Klarheit für vier der fünf Märkte im Land, die Real aktuell noch betreibt: Schleswig (Ende April) und Henstedt-Ulzburg (Ende Januar) gehen an Edeka, Oststeinbek kommt Ende März zu Kaufland, und – was bislang nur spekuliert wurde – Schwentinental zum 5. Mail an die Handelskette Globus. Dieses Datum wird von Real so genannt. Auf Nachfrage bei Globus heißt es, derzeit gebe es dazu noch keine offizielle Information. Nach Informationen der Kieler Nachrichte laufen noch die Verhandlungen zwischen Globus und dem Eigentümer der Immobile, in der Real Mieter ist.

Real-Märkte SH: Personal wird übernommen

Die gute Nachricht: Nach Angaben von Real sind in allen Fällen – abgesehen von Rendsburg – die Arbeitsplätze der jeweils um die 100 Beschäftigten gesichert. Nach Angaben eines Real-Sprechers wird (oder wurde) der Wechsel im Rahmen eines sogenannten Betriebsüberganges nach Paragraf 613a BGB vollzogen. Das heißt: Das Personal wird mit allen Rechten und Pflichten vom neuen Betreiber übernommen.

Doch nicht überall gibt es eine Zukunft: Gestern kündigte die Warenhauskette an, in den kommenden Monaten sieben weitere Filialen zu schließen. Die Märkte in Blankenburg und Neuss sollen für immer dichtgemacht werden, wie ein Unternehmenssprecher ankündigte. Bei fünf weiteren Märkte im baden-württembergischen Brühl, in Dortmund-Aplerbeck, in Menden, in Norden und in Witten seien langwierige Umbauarbeiten geplant, bevor sie an andere Händler übergeben würden. Auch hier müsse deshalb dem Personal gekündigt werden. Auch die Real-Filialen in Schwedt an der Oder und Mutterstadt in der Pfalz sollen Ende Januar für größere Umbauarbeiten geschlossen werden.

Bis Mitte des Jahres soll kein Real-Standort übrig bleiben

Es ist nicht das erste Mal, dass es nach der Übernahme von Real durch den russischen Finanzinvestor SCP zu Filialschließungen kommt. Von den rund 270 Märkten, die SCP von der Metro 2019 übernahm, wurden mittlerweile mehr als 40 geschlossen oder stehen auf der Schließungsliste. SCP hatte die angeschlagene SB-Warenhauskette von der Metro erworben, um sie zu zerschlagen und weiterzuverkaufen. Kaufland, Edeka und Globus haben sich bereits eine große Zahl von Filialen gesichert. Doch das Schicksal etlicher Standorte ist noch offen. Ziel sei es, so ein Real-Sprecher, bis Juli dieses Jahres die Trennung von allen Standorten vollzogen zu haben.

2018 hatte die Metro-Gruppe angekündigt, sich von der hochdefizitären Supermarktkette trennen zu wollen. Im Juni 2020 wechselten sämtliche Märkte den Besitzer und gingen an das deutsch-russische Konsortium des Immobilienriesen „x+Bricks“ und des Investors SCP Group. Insgesamt hatte Real in Schleswig-Holstein zu diesem Zeitpunkt rund 870 Beschäftigte.

Zukunft von Real in Rendsburg bleibt ungewiss

Wann sich die Zukunft des Standortes Rendsburg entscheidet, steht weiter in den Sternen. Zuletzt war im August bekannt geworden, dass die Rendsburger Filiale an Kaufland gehen soll. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz-Gruppe in Neckarsulm, zu der auch Lidl gehört. Passiert – so stellt es sich zumindest von außen dar – ist seither jedoch nichts.

Kaufland äußerte sich bislang nicht konkret zum Markt in Rendsburg. „Da die Übernahmen von verschiedenen Faktoren abhängig sind, bitten wir Sie um Verständnis, das wir keine Angaben zu möglichen zukünftigen Märkten machen können“, hieß es vor Kurzem von Alisa Götzinger aus der Unternehmenskommunikation. Stehe eine Marktübernahme fest, werde das Unternehmen zeitnah die lokale Presse informieren. Das ist bislang nicht geschehen.

Offenbar stochert auch Verdi im Nebel. „Uns ist nicht klar, warum Kaufland nicht zugreift“, hatte vor kurzem die zuständige Gewerkschaftssekretärin Nora Münstermann gesagt. Es sei aber durchaus normal, dass entsprechende Verhandlungen länger dauern könnten. „Und dann geht es oft ganz schnell, wie in Schleswig“, so die Gewerkschafterin. Am dortigen Standort griff Edeka zu, der mit Abstand größte Lebensmittelhändler Deutschlands.