Steckdose für "Mein Schiff 4"

Kiel

Wenn die "Mein Schiff 4" am 19. August nach Kiel kommt, kann sie vermutlich in der Landeshauptstadt zum ersten Mal Landstrom beziehen. Am Liegeplatz 28 am Ostseekai geht der Bau der Anlage für die Kreuzfahrer und die Stena Line derweil voran. Die Anlage soll bis Sommer in den Testbetrieb gehen.

Die Reederei Tui Cruises hat zunächst die Nachrüstung der beiden Schwestern "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" beschlossen. Letzteres soll im Herbst ins Dock. Tui Cruises verfügt aktuell über sieben Kreuzfahrtschiffe.

Umweltfreundliche Technik eingebaut

Bei der routinemäßigen Klasse-Dockung in Marseille in Südfrankreich wurde in der "Mein Schiff 4" jetzt die entsprechende Technik für die Annahme von Landstrom eingebaut.

Dazu gehören Schaltschränke, eine Luke sowie die Stecker für die drei Kabel des Landanschlusses. An Bord wird die Einspeisung des Landstroms von einem speziellen Power-Management-System geregelt.

Die neue Anlage in Kiel liefert den Landstrom mit einer Spannung von 11 Kilovolt bei einer Frequenz von 60 Hertz. Das normale Mittelspannungsnetz an Land hat in Deutschen 10 Kilovolt und 50 Hertz.

Aus Sicherheitsgründen benötigt die neue Anlage im Maschinenraum der "Mein Schiff 4" auch einen eigenen Raum, der in Marseille jetzt eingebaut wurde. Außerdem bekam das Schiff eine spezielle Luke in der Bordwand und eine Sicherung der Kabel.

Tui fordert "sauberes Stromkonzept"

Die "Mein Schiff 4" wird laut Tui Cruises am 16. August erstmals im norwegischen Kristiansand Landstrom beziehen. Ob drei Tage später in Kiel auch Landstrom genommen werden kann, hängt von der Fertigstellung der Kieler Anlage ab.

Tui Cruises möchte aber auf jeden Fall Landstrom in Kiel. „Wir wollen die Entwicklung von externer Stromversorgung in den Häfen weiter vorantreiben und die Nachfrage für diese Art des umweltfreundlichen Schiffsbetriebs stärken“, sagt Ulrich Voss, Director Ship Management bei Tui Cruises.

Allerdings will Tui Cruises den Strom nicht ohne Bedingungen nehmen. „Dafür müssen die Häfen allerdings ein sauberes Stromkonzept vorlegen. Nur so erhalten wir einen möglichst klimaneutralen Schiffsbetrieb und verlagern die Emissionen nicht an andere Stelle“, so Voss mit Hinweis auf die Nutzung von Kohlestrom.

