Kiel/Berlin

Fünf Zulassungsbezirke in Schleswig-Holstein rücken in eine höhere Regionalklasse, darunter Flensburg, Dithmarschen und Stormarn. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, der die Klassen festlegt, bessert aber Steinburg und Segeberg um eine Stufe auf. Kiel bleibt in einer günstigen Klasse.

Pinneberg bleibt auch im kommenden Jahr der Bezirk mit den höchsten Prämien in Schleswig-Holstein, wenn man ein Auto versichert. Wie in den Vorjahren wies dieser Bezirk bei der Kfz-Haftpflicht die schlechteste Schadensbilanz mit der Klasse 8 im Norden aus, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) berichtet. Die beste Schadensbilanz erreichten Autofahrer in Rendsburg-Eckernförde, das bei der Haftpflicht die Klasse 1 erreicht.

In acht der 15 Zulassungsbezirke des Landes und damit für fast die Hälfte der Autofahrer gelten weiterhin die niedrigsten Regionalklassen 1 und 2. Zudem verbessert sich die Einstufung der Zulassungsbezirke Steinburg und Segeberg um jeweils eine Stufe, während sich Lübeck um eine Stufe verschlechtert.

Einstufung richtet sich nach Schadensverlauf

Mehr Heraufstufungen gibt es in der Kaskoversicherung: Hier rutschen fünf Bezirke in eine höhere Klasse, darunter Flensburg, Dithmarschen und Stormarn. Die Einstufung richtet sich nach dem Schadensverlauf in der Vergangenheit. Wo die Versicherer besonders viel zahlen mussten, steigen in der Folge die Beiträge.

Bei der Neu-Einteilung der Regionalklassen blieb Berlin wie auch Hamburg und weitere Großstädte in der höchsten Klasse 12. Die zu regulierenden Schäden lagen in der Hauptstadt fast 36 Prozent über dem Bundesschnitt. Mehr als 30 Prozent unter dem Schnitt blieben hingegen die Autofahrer aus dem brandenburgischen Prignitz, die auch im kommenden Jahr in der günstigsten Klasse 1 unterwegs sein können. In diese Klasse fallen in Schleswig-Holstein neben Rendsburg-Eckernförde auch Dithmarschen, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Steinburg.

Verträge werden nach Wohnort eingestuft

Laut GDV können rund 4,5 Millionen Autohalter auf günstigere Tarife hoffen, weil ihr Wohnort in eine niedrigere Regionalklasse gestuft wird. Für 4,8 Millionen könnte es hingegen teurer werden, während sich für die große Masse von 32,4 Millionen Verträgen die Grundlage nicht ändert. In den gesondert berechneten Regionalklassen für Teil- und Vollkaskoversicherungen bleibt für knapp 82 Prozent alles beim Alten.

Es bringt übrigens nichts, bei einem Umzug in die Ballungsgebiete das Heimatkennzeichen zu behalten. Die Versicherungen stufen die Verträge allein anhand des Wohnortes ein, nicht nach dem Kennzeichen des Autos. Schon länger ist es nicht mehr möglich, das Auto an einem Zeitwohnsitz zuzulassen.

Wichtige Grundlage für Versicherungen

Die Regionalklassen sind für die Versicherer zwar nicht verbindlich, bilden aber zusammen mit anderen Parametern wie dem Fahrzeugtyp eine wichtige Berechnungsgrundlage für den jeweiligen Tarif. Die neuen Klassen können bei Neuverträgen ab sofort angewendet werden. Bei Altverträgen greifen sie in der Regel zum Hauptfälligkeitstermin, der meist am Jahreswechsel ist.

Die beiden Vergleichsportale Check24 und Verivox wiesen darauf hin, dass die meisten Versicherer die Wohnort-Komponente noch kleinteiliger berechnen - auf der Grundlage der Postleitzahlbezirke.

