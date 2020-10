Kiel

Mit dem endgültigen Aus für die Reisebüro Fahrenkrog Touristik & Business Travel GmbH & Co KG mit Hauptsitz in Kiel verlieren 62 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz. Aufgrund der Corona-Krise gebe es keine Fortführungspeerspektive, teilte Insolvenzverwalter Reinhold Schmid-Sperber am Donnerstag mit.

Daher bleibe ihm keine andere Wahl, als den Betrieb mit seinen sieben Niederlassungen in Kiel, Lübeck, Heikendorf, Kronshagen, Timmendorfer Strand und Bremen abzuwickeln.

Suche nach Investor gescheitert

„Trotz monatelanger, intensiver Verhandlungen mit mehreren Interessenten führte keines der Angebote zu einem Übernahmevertrag“, so Schmid-Sperber von der Kieler Kanzlei Reimer Rechtsanwälte, der die Kooperation von und Unterstützung durch Inhaber, Betriebsrat und Belegschaft ausdrücklich lobte.

„Die anhaltende Corona-Krise macht derzeit Investitionen in das im Kern gesunde Touristik-Unternehmen offenbar selbst zu sehr günstigen Bedingungen unattraktiv.“ Ende Juli musste das Unternehmen den Insolvenzantrag stellen, der Geschäftsbetrieb lief jedoch weiter. Doch nun ist endgültig Schluss.

Kunden müssen nicht um Zahlungen bangen

Kunden des 1953 gegründeten Familienunternehmens können nach Angaben Schmid-Sperbers ihre gebuchten Reisen auch antreten. Ob in den kommenden Wochen allerdings "noch ungeklärte Fragen und Belange" von Kunden - wie etwa Stornierungen - bearbeitet werden könnten, hänge wesentlich vom zeitnahen Zahlungseingang offener Provisionsforderungen ab. Nur dann könnten entsprechende Mitarbeiter oder Dienstleister entlohnt werden.

