Viele Betriebe aus Schleswig-Holstein appellieren nicht nur an Vernunft und Solidarität, sondern warnen ihre Belegschaft ausdrücklich vor Reisen in Risikogebiete, lassen sich Testergebnisse vorlegen – und verweisen auf den drohenden Verlust der Lohnfortzahlung.

Rechtlich sind Arbeitnehmer zwar nicht verpflichtet, über ihre Urlaubsziele Auskunft zu geben, viele Vorgesetzte fragen dennoch. Vereinzelt fordern Unternehmen auch dann negative Testergebnissen an, wenn dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Der Optik-Konzern Fielmann etwa geht etwa dann so vor, wenn kurz vor dem Rückflug eine Einstufung des Urlaubslandes als Risikogebiet zu erwarten ist.

„Mit zunehmendem Infektionsgeschehen ist auch die arbeitsrechtliche Unsicherheit in den Betrieben wieder gewachsen“, sagt Ingo Scheuse vom Unternehmensverband Kiel. Nicht selten geht es ums Geld. Fakt ist: Beschäftigte die aus Nicht-Risikogebieten zurückkehren, dürfen von ihrer Firma zwar freigestellt werden, müssen dann jedoch weiter ihr Gehalt bekommen. Einen Test kann das Unternehmen in diesem Fall nicht erzwingen. Sind Mitarbeiter dennoch dazu bereit, muss die Firma ihn bezahlen.

Appell: Besonnen mit der Situation umgehen

Nach Urlaub in einem Risikogebiet sind zwei Coronatests gesetzlich vorgeschrieben. Eine Umfrage von KN-online zeigt, dass die Firmen in Schleswig-Holstein auf Nummer sicher gehen und sich strikt an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und Vorgaben des Gesundheitsministeriums orientieren: Entweder schicken sie Rückkehrer aus Risikogebieten bis zur Vorlage negativer Ergebnisse ins Homeoffice oder fordern sie auf, sich vom Gesundheitsamt Quarantäne verordnen zu lassen.

Dann bekommen Beschäftigte ihren Einkommensverlust von der Behörde ersetzt. „Wir appellieren an alle Beschäftigten, die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes vor Reiseantritt zu prüfen und besonnen mit dieser Situation umzugehen“, heißt es bei Edeka Nord.

„Grundsätzlich verliert der Arbeitnehmer nicht sein Recht auf Vergütung, wenn er vorübergehend ohne eigenes Verschulden nicht arbeiten kann, betont Uwe Polkaehn, Vorsitzender des DGB Nord. Allerdings sei die entsprechende Gesetzesreglung in zahlreichen Tarif- und Arbeitsverträge ausgeschlossen. Verbandschef Scheuse sagt jedoch: „Viele Arbeitgeber verhalten sich sehr kulant.“

Gegen Quarantänepflicht verstoßen: Hohe Bußgeldern drohen

Wer sich an der Quarantänepflicht vorbeimogeln will, riskiert hohe Bußgelder. Ein Verstoß kann bis zu 10000 Euro kosten. Bis zu 2000 Euro Strafe können für eine nicht erfolgte Meldung beim zuständigen Gesundheitsamt nach Einreise aus einem Risikogebiet fällig werden.

Mund-Nasen-Schutz im Job bald verpflichtend?

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz ins Spiel gebracht. Dies könne ein bundesweit verpflichtender Schritt sein, um eine Schließung ganzer Branchen zu verhindern, sagte sie der „ Welt am Sonntag“. Ein Sprecher der schleswig-holsteinischen Landesregierung erteilte derweil der Forderung nach einer bundesweit einheitlichen Teilnehmer-Obergrenze für private Feiern eine Absage. Auf den ersten Blick möge dies vorteilhaft wirken, dabei werde aber die unterschiedliche Entwicklung in den Ländern verkannt.

