Rheinmetall modernisiert den Marder

Das Bundesverteidigungsministerium beauftragte den Wehrtechnikkonzern Rheinmetall in Düsseldorf, die Panzer zu modernisieren. Unter anderem wird der Antriebsstrang von 71 Fahrzeugen des Typs Marder 1A5 ersetzt.

Bis 2023 soll Rheinmetall insgesamt 78 Umrüstsätze, Bord- und Sonderwerkzeuge, logistische Anteile und einen Ersatzteil-Erstbedarf an die Truppe liefern, außerdem sind Ausbildungseinheiten vereinbart. Der Auftrag hat nach Angaben des Konzerns einen Wert von rund 110 Millionen Euro und wird zu einem erheblichen Teil in Kiel abgearbeitet.

In Kiel wurde am 7. Mai 1971 in der Firma MaK auch der erste Marder an die Bundeswehr übergeben. Bis 1975 wurden 2136 Panzer von den Firmen Rheinstahl in Kassel und MaK in Kiel gebaut. In Kiel liefen 975 Panzer von den Bändern.

Kieler Rheinmetall-Standort hofft auf Folgeaufträge

Herzstück der jetzt georderten Modernisierung ist der Einbau eines neuen Triebwerks. Damit soll die Motorleistung des Marders von 600 auf mehr als 750 PS gesteigert werden. Im Rahmen eines umfangreichen Entwicklungsvertrages gab es zuletzt bereits signifikante Modernisierungen für die Marder-Flotte des Heers. Dabei wurde die neue Panzerabwehrwaffe Mells (Mehrrollenfähiges Leichtes Lenkflugkörpersystem) eingebaut. Ein Fahrersichtsystem, ein Wärmebildzielgerät sowie eine Löschanlage sind Teil der Modernisierung.

Der im Dezember 2019 von der Bundeswehr an Rheinmetall erteilte Auftrag birgt Potenzial auch für den Standort Kiel, der einen erheblichen Teil der Arbeiten ausführen wird. Es gibt daneben auch Hoffnungen für Exportaufträge. Neben Deutschland nutzen auch Chile, Indonesien und Jordanien den Schützenpanzer Marder. Der Marder gilt als zuverlässiges Fahrzeug bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Er ist bislang in Afghanistan und auf dem Balkan im Einsatz gewesen.

