Kiel

„Ein Meter Dachlatte hat Anfang des Jahres noch 62 Cent gekostet, jetzt sind es 1,98 Euro“, berichtet Hans Heinrich Hamdorf, Zimmermeister mit einem größeren Betrieb in Bad Segeberg. Und: „Für Holz, das ich Anfang des Jahres für 450 Euro angeboten habe, muss ich heute 900 Euro kalkulieren. Da mache ich Verlust.“

Neue Kunden müssen lange warten

Bei Privatleuten könne er nicht nachverhandeln, bei Geschäftskunden sei man auf Goodwill angewiesen. Zwar tauchten neue Kunden auf, die etwa einen Dachstuhl anfertigen lassen wollten - doch er müsse erst einmal die Stammkunden bedienen, mit der knappen und teuren Ware Holz.

Erhebliche Lieferverzögerungen, enorme Preissteigerungen

„Wir verzeichnen in der Handwerkskammer seit März steigende Rückmeldungen zu dem Thema - in der Anfangszeit mit einem großen Schwerpunkt von holzverarbeitenden Gewerken, insbesondere Zimmerern, inzwischen auch breiter aus dem Bau- und Ausbauhandwerk“, sagt Anja Schomakers, Sprecherin der Handwerkskammer Lübeck.

Fast durchweg werde dabei von teils erheblichen Lieferverzögerungen und enormen Preissteigerungen berichtet. Einige Betriebe würden auch berichten, dass sie Aufträge nicht ausführen könnten, weil sie kein Material haben oder bestellen können - das verlängere die teils ohnehin schon langen Wartezeiten für Kunden zusätzlich.

Gute Auftragslage bedeutet nicht, dass die Rendite stimmt

„Insgesamt erschweren Materialverknappung und Preissteigerungen die Auftragskalkulationen und führen dazu, dass Angebote, die vor Monaten unter komplett anderen Gegebenheiten erstellt und beauftragt wurden, nun nicht mehr rentabel sind“, sagt Schomakers. Trotz guter Auftragslage könnten Betriebe so in die Situation geraten, dass sie möglicherweise nicht mehr die nötige Rendite erwirtschaften und Umsatzeinbußen hinnehmen müssen.

Lesen Sie:2020 deutlich weniger neue Wohnungen

Die Lage sei so ernst, dass die Wohnungswirtschaft und Verbände aus der Bauwirtschaft die Landesregierung aufgefordert haben, einen Krisengipfel einzuberufen. Andreas Breitner, Direktor des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen, fürchtet, dass die Lage dazu führe, dass die Ziele beim Bau bezahlbarer Wohnungen in diesem Jahr nicht erreicht werden könnten. Er und Georg Schareck, der Hauptgeschäftsführer der baugewerblichen Verbände Schleswig-Holstein, schlagen ein zeitlich befristetes Förderprogramm vor, dass sicherstelle, dass begonnene und final geplante Bauprojekte auch umgesetzt werden.

Zeitlich befristetes Förderprogramm gefordert

„So könnten Bauunternehmen ihre Einkaufspreise für Baustoffe offenlegen, die Grundlage ihrer ursprünglichen Kalkulation waren“, so der Vorschlag von Breitner und Schareck. „Nach Abschluss der Bauarbeiten wird geprüft, welche Preise wirklich gezahlt werden mussten, und die Differenz wird durch das Förderprogramm ausgeglichen. Einen Stopp des Baus bezahlbarer Wohnungen können wir uns jedenfalls nicht leisten.“

Handwerkskammer verhandelt mit Minister Buchholz

Über die Frage, ob Ausschreibungen der öffentlichen Hand nicht auch mit Klauseln versehen werden sollten, die eine Anpassung an die Preissteigerungen ermöglicht, diskutiert aktuell das Handwerk mit dem Land. Handwerkskammer-Präsident Ralf Stamer hatte sich dazu an Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) gewandt, und der wiederum signalisierte Entgegenkommen für solche Vereinbarungen. Doch konkrete Ergebnisse liegen noch nicht vor, so die Handwerkskammer.

Kann der Betrieb nicht arbeiten, ist Kurzarbeit angesagt

Zimmermeister Hamdorf glaubt nicht an solche Vereinbarungen, um das Problem zu lösen. Es fehle schlicht an Material. Dies liegt auch daran, dass der deutsche Markt - wie berichtet - von Käufern aus den USA und China leergekauft werde. Wenn jemand am Mangel verdiene, dann seien es die Sägemühlen, sagt Hamdorf, die das Holz zum Festpreis eingekauft haben. „Wenn wir aber kein Material bekommen, können wir nicht arbeiten - und müssen unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken.“

Mittelfristig sind auch Ausbildungsplätze betroffen

Und es ist keineswegs vorbei: „Unserer Einschätzung nach wird die Lage für viele Gewerke zunehmend ernster“, so die Sprecherin. Die wirtschaftlichen Risiken, die viele Betriebe befürchteten, könnten sich mittelfristig auch auf Beschäftigung und Ausbildung niederschlagen. Zimmermeister Hamdorf sagt: Wer jetzt etwa Mineralwolle als Dämmstoff bestelle, der müsse bis Oktober warten.