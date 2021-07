Kiel

Auf den ersten Blick unterscheidet sich der neue Scuddy optisch nicht stark von seinem Vorgänger-Modell. Doch beim Material und den Funktionen habe der Elektroroller einen großen Sprung gemacht, sagen die Erfinder Tim Ascheberg und Jörn Jacobi, die ihr neues Modell „Scuddy Premium“ in Kiel vorstellten.

„Der neue Scuddy ist nicht mehr geil, er ist supergeil“, sagt Ascheberg grinsend. „Er hat deutlich mehr Power als der alte. Damals war die Spitzenleistung 1500 Watt, jetzt sind es 2000 Watt.“ Zwar werde der Elektroroller, auf dem man stehen oder sitzen kann, im hohen Norden hergestellt, er sei aber eine richtige „Bergziege“ geworden und habe nun mehr als 30 Prozent Steigfähigkeit. „Am Berg hält der Roller aktiv gegen, damit er nicht zurückrollt“, erklärt Jacobi.

Scuddy-Roller sind nicht billig: Bei 3900 Euro gehen die Preise los

Ein Sicherheitssystem erkenne zudem stets die Lage des Rollers und verhindere das Abheben der Vorderräder bei hoher Geschwindigkeit, immerhin kann er bis zu 45 Kilometer pro Stunde schnell werden. Zwar wiegt das neue Modell mit 28 Kilo genauso viel wie sein Vorgänger, aber die Tragfähigkeit habe sich auf 125 Kilogramm erhöht. Je nach Ausstattung starten die Preise für einen Scuddy bei 3900 Euro.

Neu sei auch, dass sich die Höhe des Lenkers und des Sattels mit einem Klick verstellen lasse. Der Akku lasse sich einfacher entnehmen. Eine Ladung reiche für 70 Kilometer. „Mit dem neuen Ladegerät ist das Teil in drei Stunden an der Steckdose aufgeladen“, sagt Jacobi. Damit das leise und effizient funktioniere, habe er viel getüftelt. Dass es so lange dauerte, bis das neue Modell fertig war, habe daran gelegen, dass das Tagesgeschäft und die Kreativität manchmal gegeneinander gearbeitet hätten, sagt der 38-Jährige.

Scuddy aus Kiel: „Löwe“ Dümmel bleibt an ihrer Seite

Die Scuddy-Gründer haben zusammen Abitur gemacht und an der Fachhochschule Kiel studiert, bevor sie 2012 mit ihrer Unternehmensidee an den Start gingen. Ein Jahr später kam der erste ihrer Elektroroller auf den Markt. 2016 stellten sie ihr Start-up in der Vox-Gründershow „Höhle der Löwen“ vor und überzeugten die Investoren Ralf Dümmel und Jochen Schweizer. Mit den neuen Partnern entwickelten sie auch eine günstigere „Light“-Variante des in Kiel produzierten Rollers, die in Asien hergestellt wird. Das Team ist 15 Personen stark und zog in eine größere Werkstatt in der Wik.

„Ich bin wahnsinnig stolz auf euch“, sagte Dümmel. „Ihr habt es geschafft, so viel aufzubauen.“ Begeistert düste der Vox-Juror, der aus Segeberg stammt, mit dem Roller über den Parkplatz. Seine Firma DS Produkte unterstütze das Scuddy-Team nach wie vor bei vielen Fragen, sagt Ascheberg. Er zeigt Dümmel das Display am Lenker. „Da ist der Winkel jetzt frei einstellbar.“

Solche Bauteile will Scuddy künftig auch anderen Firmen zuliefern. Zudem beteiligen sich die Kieler an einem Forschungsprojekt, damit Roller in Zukunft erkennen können, wenn ein Nutzer beispielsweise auf einem Gehweg fährt. Er soll dann automatisch die Geschwindigkeit drosseln.

Scuddy-Firma profitierte nicht vom Camping-Boom während der Pandemie

Der Kundenstamm von Scuddy ist bunt: Pendler, Touristen, Camper. Viele fänden es praktisch, dass sie den zu einem Würfel kleingefalteten Roller überallhin mitnehmen können. Das Faltsystem haben die Entwickler vereinfacht.

Obwohl Camping und Outdoor-Aktivitäten während der Corona-Krise boomten, ist die Nachfrage nach den Scuddy-Rollern nicht stark gestiegen. „Wir erreichen die Camper normalerweise vor allem über Messen. Die sind ausgefallen“, so Jacobi. Auch die Stadtrundfahrten, die normalerweise ein Multiplikator seien, fänden kaum statt. „Es war schon ein schwieriges Jahr.“

Der Elektroroller Scuddy lässt sich zu einem Würfel zusammenfalten, der 62 Zentimeter lang und 53 Zentimeter breit ist. So passt er in den Kofferraum. Quelle: Ulf Dahl

Scuddy will auf dem Reha-Markt angreifen

Das Unternehmen kooperiert mit der Reederei Aida, die ihren Kreuzfahrttouristen bei Landgängen Stadtrundfahrten auf den Scuddy-Rollern anbietet. In vielen deutschen Städten gibt es zudem geführte Touren auf den Scuddys. „Einen Markt, den wir unterschätzt hatten, war das Reha-Geschäft“, sagt Ascheberg. Hierfür arbeiten die Kieler nun an einer Variante mit vier Rädern in einem modernen Design.