Das Land hatte sich auf die EU-Vorgaben verlassen, als es beim renommierten Hersteller Stadler für 225 Millionen Euro 18 hochmoderne Doppelstock-Züge vom Typ „Kiss“ orderte, die 2022 auf der Stecke Hamburg-Lübeck zum Einsatz kommen sollten.

Millionenteure Fehlannahme

Eine millionenteure Fehlannahme, wie sich herausstellte. Zwar entsprechen die schicken Züge des Schweizer Anbieters der europäischen Vorgabe namens TSI PRM – das Kürzel steht für die „Technische Spezifikationen für die Interoperabilität – Persons with reduced mobility“ – doch leider waren die Züge für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ohne Assistenz nicht nutzbar. Grund: Die Neigung der verschiedenen Rampen am und im Zug ist schlicht zu steil. Wie berichtet, hatten der Sozialverband Deutschland und Behindertenverbände dies öffentlich moniert.

Kosten der Nachbesserung: 4,4 Millionen Euro

Inzwischen hat Stadler nachgebessert und die Neigung der Rampen reduziert. Kosten der Operation, einschließlich der Folgen für den Streckenbetreiber DB Regio: 4,4 Millionen Euro. Die Mehrkosten bei der Bahntochter ergeben sich auch dadurch, dass der Probebetrieb aufgrund der Änderungen nicht – wie zunächst geplant – Mitte 2022 beginnen kann, sondern erst etwa einen Monat vor Fahrplanwechsel im Dezember.

Den Löwenanteil der Kosten muss Schleswig-Holstein übernehmen, knapp 800.000 Euro bleiben am Partner Hamburg hängen. Angesichts der Gesamtkosten der Züge und der langen Nutzungsdauer erscheint Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) diese Summe durchaus verschmerzbar. Was der Minister jedoch nicht hinnehmen will: dass sich so ein Fall wiederholt.

Verkehrsminister fordern Anpassung der Vorgaben

Daher machen die Verkehrsminister der Länder und des Bundes jetzt gemeinsam Druck in Brüssel: Die EU soll ihre TSI PRM doch bitte so modifizieren, dass Besteller und Hersteller sich darauf verlassen können. Durch die Novellierung in Abstimmung mit Behindertenverbänden sollen bessere einheitliche Standards für einen barrierefreien Schienenpersonennahverkehr geschaffen werden. Buchholz: „Wir haben die Kritik der Verbände angenommen und die Triebwagen für die Strecke Hamburg-Lübeck angepasst.“ Dieses Projekt habe aber gezeigt, dass die Standards an Bedürfnisse der Betroffenen angepasst werden müssen. Dieser Prozess, räumt Buchholz ein, könne „ein bisschen“ dauern, doch er sei guten Mutes, dass der Prozess auf den richtigen Weg gebracht sei.

Wofür der Name "Kiss" steht

Was sich hingegen sofort aufklären lässt, ist die Bedeutung des Zugnamens „Kiss“. Das Akronym steht für „komfortabler innovativer spurtstarker S-Bahn-Zug“.