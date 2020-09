Kiel

Insgesamt sind in Schleswig-Holstein jetzt 6900 Menschen direkt mit der Produktion und Wartung von Rüstungsprodukten beschäftigt. Es sei der höchste Wert seit der Wiedervereinigung, so Hanel.

U-Boote und Korvetten aus den Werften

Im Zehn-Jahres-Rückblick liegt der Zuwachs an Arbeitsplätzen sogar bei 40 Prozent. Der Umsatz pendelt sich inzwischen bei einer bis zwei Milliarden Euro pro Jahr ein. Eine besonders starke Bedeutung kommt dem Großraum Kiel zu. In der Landeshauptstadt haben wehrtechnische Betriebe auch eine große industriepolitische Bedeutung. Sichtbar ist das gerade bei den Werften: So liegen bei Thyssen Krupp Marine Systems und German Naval Yards aktuell ein U-Boot für Singapur und vier Korvetten für Israel mit einem Auftragsvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro in der Ausrüstung.

In Kiel gab es 2019 einen Zuwachs von fast 200 Arbeitsplätzen. In der Landeshauptstadt beschäftigt die Wehrtechnik jetzt 4813 Menschen. Das macht bei Industriearbeitsplätzen einen Zuwachs von 46 Prozent seit 2010 aus.

Neben Kiel sind Flensburg und Wedel Profiteure

„Der Zuwachs beschränkt sich in Kiel aber nicht nur auf die Werften, auch bei den Unternehmen für Landfahrzeuge gibt es Bedarf an Personal. Die Aufträge aus Australien und Ungarn für Rheinmetall sind hier gute Signale auch für den Standort Kiel“, so Hanel. Neben der Landeshauptstadt profitieren auch Flensburg und Wedel besonders stark von der Wehrtechnik.

Fachpersonal wechselt aus der krisengebeutelten Windbranche

Wie stehen die Weichen für die Zukunft? „Vor allem die größeren Unternehmen werden 2020 mehr investieren als im Vorjahr“, sagt Hanel mit Blick auf die Umfrage. Etwa ein Viertel der 30 großen Unternehmen der Wehrtechnik plane auch für 2020 weiter Neueinstellungen. „Gesucht werden nicht nur Ingenieure, sondern auch Facharbeiter aus der Industrie“, so Hanel. Die Betriebe der Wehrtechnik profitieren bei der Personalsuche von Krisen anderer Branchen. „Die schwierige Situation bei den Windanlagenstellern beschert unseren Unternehmen sehr viele hoch qualifizierte Facharbeiter“, sagt Hanel.

Keine Einbrüche durch Covid-19

Die Corona-Pandemie geht an der Rüstung bislang vorbei. „Das liegt an der sehr langen Laufzeit der Projekte“, so Hanel. Angesichts der immer noch viel zu langen Planungszeiten für Bundeswehrvorhaben setzen die Unternehmen weiter auf den Export. Der Auslandsmarkt mit Nato-Partnern und auch mit Drittstaaten sei für die Unternehmen deshalb von „essenzieller Bedeutung“, so der Vorsitzende des Arbeitskreises.

Von 80 seit 2010 erteilten Großaufträgen kamen 57 aus dem Ausland, 25 davon aus Drittländern mit Schwerpunkt Asien. Noch deutlicher ist das Bild bei den Marineaufträgen. Hier kamen 14 der 17 Auftragseingänge in den vergangenen fünf Jahren von ausländischen Marinen.