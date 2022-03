Kiel

Die Wut auf den Aggressor ist mit Händen zu greifen: Wer möchte sich in diesen Zeiten noch Wodka, Waffeln, Konfekt oder Soljanka schmecken lassen, wenn es sich um russische Spezialitäten handelt? Während die große Politik die Sanktionsschraube täglich fester anzieht, wächst ebenso unter Verbraucherinnen und Verbrauchern das Bedürfnis, Produkte aus Russland zu meiden. Der Handel reagiert: Auch Unternehmen aus Schleswig-Holstein nehmen russische Waren aus den Regalen.

Doch anders als bei einem Boykott von Öl, Gas, Kohle, Holz, Metallen oder Düngerchemikalien – den wichtigsten deutschen Einfuhren aus Russland – ist der Spielraum für Protest im Supermarkt gering. Abgesehen von Spezialitätengeschäften spielen Konsumwaren russischer Herkunft in den Sortimenten eine verschwindend geringe Rolle. Hinzu kommt: Nicht alles, was sich nach russischer Spezialität anhört, kommt auch aus Russland, sondern wird in der EU oder Osteuropa hergestellt.

Russland-Boykott: Auch Famila nimmt Produkte aus dem Verkauf

Ein Boykott-Beispiel: die Kieler Bartels-Langness-Gruppe mit ihren bekanntesten Vertriebslinien Famila und Markant. Man werde keine Waren aus Russland und Belarus mehr bestellen, heißt es auf Anfrage. Betroffen sei „eine zweistellige Artikelzahl“, unter anderem Spirituosen, Süßwaren und Konserven. Zweistellig? Genauer will sich das Unternehmen nicht äußern. Doch ein Vergleich macht die Nischenposition russischer Waren deutlich: Das durchschnittliche Sortiment bei Famila umfasst rund 40 000 Erzeugnisse.

Citti spricht von bis zu 30 russischen Waren

Noch deutlich mehr Produkte, nämlich zwischen 70 000 und 80 000, umfasst das Sortiment der schleswig-holsteinischen Citti-Märkte: „Wir haben alle Waren, die aus Russland kommen, aus dem Regal genommen“, sagt Jan Lütje, Gesellschafter der Citti-Gruppe und operativ zuständig für das Einzelhandelsgeschäft. Er spricht von 25 bis 30 betroffenen Produkten. Diese würden sich fast einmal quer durch das Food-Sortiment ziehen. Von einigen Treffern war auch Lütje erstaunt: Schokoriegel bekannter Marken – made in Russia.

Der Kieler Kaufmann Marten Freund („Schlemmer Freund“) hat seine Regale ebenfalls auf Waren russischer Provenienz durchforstet. Ergebnis: „Außer Krimsekt und zwei Sorten Wodka hatte ich keine Produkte aus Russland im Sortiment.“ Obwohl Freund gerade im Feinkostbereich breit aufgestellt ist, heißt es auch bei russischem Kaviar: Fehlanzeige.

Edeka prüft noch sein Sortiment

Auch die im Norden stark vertretene Rewe-Gruppe kündigte an, sie werde für „Rewe und Penny in Deutschland Lebensmittel, die in Russland produziert werden, auf zentraler Ebene auslisten“. Noch in der Orientierungsphase befindet sich Deutschlands größter Lebensmittelhändler. Man sei dabei, „sein Warenangebot zu überprüfen“, heißt es bei Edeka. „Wir unterstützen alle Sanktionen, die von der EU und der Bundesregierung auf den Weg gebracht wurden und werden“, so das Unternehmen. Deshalb ermittele man, „ob und in welchem Umfang wir Produkte aus Russland bzw. von Unternehmen, die in Händen russischer Oligarchen sind, in unserem Sortiment führen“. Die Edeka-Zentrale, die für den nationalen Einkauf verantwortlich ist, führe bereits seit längerer Zeit keine aktiven Geschäftsbeziehungen zu Herstellern mit Sitz in Russland. Allerdings könne „aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass von selbstständigen Edeka-Kaufleuten einzelne Artikel auf regionaler oder lokaler Ebene angeboten werden“.

Lesen Sie auch Kiels Stadtpräsident soll russische Partnerstädte aufrütteln

Zuvor hatte bereits die vor allem in Norden und Osten Deutschlands vertretene Discountkette Netto – die mit den Markenfarben Schwarz-Gelb und einem Hund im Logo – einen Boykott russischer Waren angekündigt. Die in Stavenhagen ansässige Tochtergesellschaft der dänischen Salling Group (Brabrand) folgte damit dem Mutterkonzern. Aus Protest gegen den Krieg in der Ukraine würden alle Produkte aus den Regalen genommen, die in Russland hergestellt wurden. Dies betreffe etwa 15 Artikel, darunter Süßwaren, Fertiggerichte und Spirituosen.