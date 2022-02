Kiel

Im Dezember hat der dänische Container-Logistiker Unifeeder einen Frachter in Charter genommen, der eigentlich Ölförder- und Windanlagen transportieren soll. Auftrag des Schiffes ist derzeit aber der Transport von Containern zwischen Hamburg und Süddänemark. Mit Platz für 254 Standardcontainer und einer Höchstgeschwindigkeit von zehn Knoten (etwa 18 Kilometer pro Stunde) ist die „Topaz Lena“ alles andere als ein schneller Liner. Dennoch kann der Frachter im Wettbewerb mit dem Containertransport auf der Autobahn 7 und der Bahn bestehen.

„Der Nord-Ostsee-Kanal ist eine Alternative zum Lkw. Das Beispiel zeigt sehr gut, dass Ladung von der Straße auch aufs Schiff geholt werden kann“, sagt Hans-Hermann Lückert vom Nautischen Verein zu Kiel. Der Kapitän und Lotse plädiert seit Jahren für den schnellen Ausbau des Kanals.

Die 2018 in Rumänien gebaute „Topaz Lena“ wurde zunächst für den Transport von Gasförderanlagen im kaspischen Meer eingesetzt. Danach wechselte das Spezialschiff in den Transport von Windkraftanlagen. Doch auch da lässt sich nicht so viel Geld verdienen wie in der Containerschifffahrt.

Hoher Ölpreis macht den Seetransport wirtschaftlicher

„Der hohe Ölpreis und die stark gestiegenen Frachtraten in der Containerschifffahrt machen es möglich, auch solch ein Schiff hier in der Linienfahrt gewinnbringend einzusetzen“, sagt Jens-Broder Knudsen von der Initiative Kiel-Canal. Hinzu kommt, dass die Kosten für Speditionen und Bahn auch steigen. Da ist sogar der etwas längere Seeweg über Ostsee, Kanal und Elbe günstiger.

Der Weg von Fredericia nach Hamburg ist für die Container auf der Straße über die direkte Autobahn 7 mit 266 Kilometern wesentlich kürzer als der Seeweg (400 Kilometer). „Es zählt aber neben der Zeit auch der Termindruck. Da ist der Kanal als verlässliche Wasserstraße sehr wichtig“, so Knudsen. Während Autobahn und Eisenbahn mit Staus und Engpässen zu kämpfen haben, ist die 123 Meter lange und nur 16,5 Meter breite „Topaz Lena“ für den schnellen Weg durch den Kanal optimal. Das Schiff hat kaum Wartezeiten und trifft planbar im Hamburger Hafen ein.

„Die Nutzung des Nord-Ostsee-Kanals ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Für jeden Container, der über Skagen gefahren wird, wird unnötig Diesel verbraucht“, sagt auch Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). „Da viele Reedereien inzwischen auch nach ökologischen Gesichtspunkten bewertet werden, ist der beim Transport verursachte CO2-Ausstoß sehr wichtig geworden“, sagt Schiffsmakler Knudsen.

Ab der elften Reise gibt es Rabatt

Zwar muss die „Topaz Lena“ seit dem 1. Januar 2022 wieder Befahrungsabgaben für den Kanal bezahlen, es gibt aber auch hier eine Lösung. „Für die „Topaz Lena“ greift das Rabattsystem bei den Abgaben. Ab der elften Kanalpassage beginnt es. Dann gibt es einen Rabatt von 20 Prozent bei der Befahrungsabgabe“, so Jan Klein von der Marklerei UCA United Canal Agency, die den Frachter im Kanal betreut.

Die Staffel erhöht sich dann immer weiter. Ab der 60. Passage innerhalb eines Jahres gibt die Kanaldurchfahrt zum halben Preis. „Das fallen nur noch 50 Prozent der Befahrungsabgaben an. Das ist für viele Kunden bei uns attraktiv“, so Klein.

Die „Topaz Lena“ verfügt über einen dieselelektrischen Antrieb mit einem Mix aus Azi-Pod-Elektromotoren und Caterpillar-Dieselgeneratoren. Der Antrieb ist auch bei Kreuzfahrtschiffen wegen der besonders effizienten Nutzung des Diesels-Treibstoffs bekannt.