Kiel

Je länger der Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert, desto lauter werden die Forderungen nach einem Importembargo für russisches Gas. In der schleswig-holsteinischen Wirtschaft wächst die Nervosität: „Ein kurzfristiges Gasembargo wäre eine Katastrophe mit fatalen Folgewirkungen auch für die Arbeitsplätze“, sagt Sebastian Schulze, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes UV-Nord.

„Wir tragen die aktuelle Sanktionspolitik der Ampelkoalition mit, hoffen aber, dass sich die Sanktionsspirale nicht unbedacht weiterdreht“, so Schulze. Die Abhängigkeit von russischem Gas sei „einfach noch zu hoch“.

Gasembargo: Treibsatz für die Teuerung

Auch das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) warnt vor erheblichen Risiken: „Vor allem Unternehmen, die Gas direkt in ihren Produktionsprozessen einsetzen, könnten gezwungen sein, ihre Produktion vorübergehend stillzulegen oder deutlich zurückzufahren“, sagt IfW-Vizepräsident Stefan Kooths. Die Verbraucher werde ein Lieferstopp vor allem durch weiter steigende Gaspreise und Heizkosten belasten.

In ihrem jüngsten Gemeinschaftsgutachten weisen die führenden Wirtschaftsinstitute eindringlich auf die Folgen eines Lieferstopps hin. „Im Falle eines sofortigen Embargos für die Öl- und Gaslieferungen aus Russland in die Europäische Union würde die deutsche Wirtschaft in eine scharfe Rezession geraten.“ Allein 2022/2023 könnten rund 220 Milliarden Euro an gesamtwirtschaftlicher Produktion verloren gehen.

IfW: Kosten und Nutzen abwägen

Ein Gasembargo, so IfW-Vizechef Kooths, sei eine politische Entscheidung, die eine sorgfältige Abwägung von Kosten und Nutzen erfordere. Der Ökonom lässt aber durchblicken, dass er einen Einfuhrstopp eher skeptisch sieht: „Meines Erachtens geht es vor allem darum, ein möglichst großes Stärkegefälle zwischen dem Aggressor Russland und dem Westen herzustellen.“ Das erfordere vor allem den Stopp westlicher Güterlieferungen. Denn über die Kriegsfähigkeit entscheide der Zugriff auf reale Güter und nicht ein bloßes Finanzpolster: „Wenn Putin mit seinen Gaseinnahmen keine Güter kaufen kann, spielt die Zeit sehr schnell gegen ihn.

Sollte es zu einem Importstopp für russisches Gas kommen, wäre zwar die Versorgung privater Haushalte und der kritischen Infrastruktur gesichert – Unternehmen, die diese Einstufung nicht erhalten, müssen jedoch mit Versorgungslücken rechnen. Über die Zuteilung von Gas in einer Notsituation entscheidet die Bundesnetzagentur. Deren Chef, der frühere schleswig-holsteinische Umweltminister Klaus Müller (Grüne), befürchtet bei einem Lieferstopp „immense Schäden“ für die deutsche Wirtschaft.

Erdgas ist in der chemischen Industrie Schleswig-Holsteins mit einem Anteil von mehr als 40 Prozent der wichtigste Energieträger. Alleine das von der Chemie dominierte Industriegebiet Brunsbüttel verbraucht rund eine Milliarde Kubikmeter Erdgas im Jahr. Zum Vergleich: Deutschland insgesamt benötigt jährlich rund 80 Milliarden Kubikmeter.