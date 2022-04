Kiel

Es ist eine gute Nachricht für alle Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzer im Land – vor allem aber natürlich für die, die sich nicht unbedingt einen LTE-Vertrag mit reichlich Datenvolumen leisten können: Das kostenlose Netz #SH_WLAN, das landesweit heute bereits mit mehr als 3000 Zugangspunkten vertreten ist, wird weiter ausgebaut. Ziel ist es, die Zahl der „Access-Points“ in den kommenden zwei Jahren noch einmal um ein Drittel zu erhöhen.

Als Grundlage für diesen Ausbauschub haben die Kieler Omnis WLAN GmbH und die Sparkassen des Landes ihre 2017 begonnene Partnerschaft um zunächst zwei weitere Jahre verlängert: „Bereits heute ist #SH_WLAN fast überall präsent, wo viele Menschen zusammenkommen“, sagt Björn Schwarze. Das „fast“ aus diesem Satz solle nun möglichst schnell verschwinden, verkündet der Omnis-Geschäftsführer an diesem Freitag bei der Vertragsunterzeichnung mit dem Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein in Kiel.

#SH_WLAN: 1000 weitere Zugangspunkte

Um bislang noch unversorgte Aufenthaltsorte – wie etwa gut besuchte Strandabschnitte, Marktplätze, Sportanlagen, Rat- und Gemeindehäuser oder Vereinsheime – mit kostenlosem Internet auszustatten, soll die Zahl der Zugangspunkte in den kommenden zwei Jahren um 1000 erhöht werden. Mit Blick auf die angespannte Liefersituation auch bei IT-Produkten haben die Initiatoren vorgesorgt und die nötige Technik bereits bestellt. Schwarze: „Die Hardware liegt vor und kann schnell zum Einsatz kommen.“ Flaschenhals sei meist jedoch die Versorgung mit Strom und einer Glasfaser- oder DSL-Anbindung vor Ort. Abhängig von der Qualität der Datenanbindung sei natürlich auch die Surfgeschwindigkeit im freien WLAN. Schwarze: „80 MBit darf man aber schon erwarten.“

Sparkassen-Präsident Oliver Stolz lobt Omnis als landesweiten WLAN-Pionier. Mit rund 1,3 Millionen Nutzerinnen und Nutzern sowie etwa sechs Millionen Verbindungen pro Woche sei #SH-WLAN aktuell bereits das größte, kostenfreie und barrierearme öffentliche WLAN-Netz in Schleswig-Holstein. Diesen Erfolg, so Stolz, gelte es nun auszubauen: „Daran werden sich die Sparkassen im Rahmen ihrer Digitalisierungsoffensive gerne beteiligen.“ Geplant sei auch, die Marke #SH_WLAN künftig in der Öffentlichkeit offensiver sichtbar zu machen – unter anderem auch mit einem aufgefrischten Logo.

Freies WLAN: Rund eine Million sind schon investiert

Gemeinsam mit Omnis haben die Sparkassen in den vergangenen fünf Jahren rund eine Million Euro in den Ausbau von #SH_WLAN investiert. Weitere 100 000 Euro pro Jahr sollen noch hinzukommen. Die Bedeutung dieses Engagements beschreibt Stolz so: „Wir verbinden damit Gemeinwohlorientierung und digitale Daseinsvorsorge.“ Die vergangenen zwei Jahre hätten eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig eine gut ausgebaute digitale Infrastruktur sei.

200 Zugangspunkte für Flüchtlingsunterkünfte Schnell Verbindung zur Heimat herstellen: Das ist eines der ersten Bedürfnisse von Geflüchteten, sobald sie in Sicherheit sind. Weil das ohne Internet kaum geht, wollen die Sparkassen des Landes helfen: Sie spenden 200 Zugangspunkte zum kostenlosen Netz #SH_WLAN, die in aktuellen und künftigen Flüchtlingsunterkünften installiert werden können: „Dies soll ein Beitrag sein, um eine unkomplizierte Erstkommunikation für Menschen zu ermöglichen, die oft großes Leid erfahren haben“, sagt Oliver Stolz, Präsident des Sparkassenverbandes Schleswig-Holstein. Zur Planung und weiteren Abstimmung stehe man in Kontakt mit Kommunen und kommunalen Landesverbänden: „Die Resonanz auf dieses Angebot ist sehr positiv.“

Omnis war 2015 gemeinsam vom Kieler Internet-Provider Addix, dessen Chef Schwarze ebenfalls ist, und den Kieler Nachrichten gegründet worden, um das als #KN_WLAN gestartete Angebot unter der Marke #SH_WLAN landesweit auszurollen. Vor dem Hintergrund des E-Government-Gesetzes soll jeder Bürgerin und jedem Bürger der digitale Zugang zu Informationen ermöglicht und so die gesellschaftliche Teilhabe gefördert werden. Schwarze: „Auf Basis von #SH_WLAN geben wir jedem diese Möglichkeit – unabhängig von Mobilfunktarifen oder Datenbegrenzungen.“

Im Fokus haben die Projektpartner auch eine maximal einfache Handhabung: Nutzerinnen und Nutzer von #SH_WLAN müssen weder E-Mail-Adresse noch Passwort eingeben, wenn sie einmal angemeldet sind. Überall, wo es das Netz gibt, sind sie ohne Zeitlimit automatisch „drin“. Die Reichweite des Signals beträgt je nach Reichweite rund 130 Meter.

Und wie steht es mit der Sicherheit? Aufgrund der Architektur des Netzes, so Schwarze, sei die IT der Partner, die die Zugangspunkte bei sich installieren, vor Cyber-Angriffen geschützt. Nutzerinnen und Nutzer sollten bei sensibleren Anwendungen – wie bei jedem öffentlichen Netz – unbedingt auf eine verschlüsselte Verbindung achten.