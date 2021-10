Kiel

Schleswig-Holstein ist reich an Sand und Kies – Sachverständige bescheinigen dem Norden ein Rohstoffreservoir, das noch 175 Jahre reichen dürfte. Dennoch steuert der Norden auf einen Kies-Engpass zu. Der Grund: Die Genehmigung neuer Abbauflächen dauert Jahre und stößt regelmäßig auf Widerstand von Naturschützern, Bürgerinitiativen und Politik vor Ort.

Genehmigte Abbauflächen für Kies reichen nur noch acht Jahre

Der Geologische Dienst im Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) warnt, dass die durchschnittliche Restlaufzeit aller aktuell genehmigten Abbauflächen bei Sand und Kies nur noch acht Jahre betrage: „Eine mittel- bis langfristige Rohstoffversorgung ist damit nicht gewährleistet.“ Und: „Eine planerische Sicherung weiterer Potenzialflächen ist dringend erforderlich.“

Rechnerischer Verbrauch pro Kopf: rund ein Kilo Steine

In der Baubranche wächst die Unruhe: „Noch herrscht kein Mangel, doch die Politik wäre gut beraten, die Freigabe neuer Flächen zu beschleunigen“, sagt Claus-Christian Erhardt, stellvertretender Vorsitzender des Bauindustrieverbandes Hamburg/Schleswig-Holstein. Bau und Industrie sind von mineralischen Rohstoffen abhängig. Rechnet man den Bedarf an Sand, Kies, Split, Schotter und Beton zusammen, verbraucht jeder Bundesbürger pro Stunde ein Kilo Steine.

Der Bedarf an Sand und Kies wächst deutlich

Während der Abbau an seine Grenzen stößt, wächst der Bedarf – vor allem durch Investitionen in den Straßen- und Wohnungsbau. Derzeit werden in Schleswig-Holstein pro Jahr rund 17 Millionen Tonnen Sand und Kies gewonnen. Um den Bedarf langfristig – ohne transportaufwendige und klimaschädliche Einfuhren – decken zu können, ist nach Berechnungen des LLUR eine Produktion bis zu 20 Millionen Tonnen Sand und Kies jährlich erforderlich.

„Das Hauptproblem sind fehlende Genehmigungen oder schleppende Genehmigungsverfahren“, sagt der Rohstoff-Unternehmer Lars Glindemann. Seine Unternehmensgruppe kämpft seit Jahren um die Freigabe einer 25-Hektar-Fläche für den Kiesabbau in Grevenkrug im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Mit einem ungewöhnlichen Vorstoß will Glindemann die Behörden jetzt zum Einlenken bewegen: Sobald die Abbaugenehmigung erteilt ist, will das Unternehmen mehrere Millionen Euro in eine Modellregion „Green Grevenkrug“ investieren. Zu dem Projekt gehört der Bau einer Ökosiedlung sowie die Errichtung eines Recycling-Betonwerkes.

Um das Vorhaben realisieren zu können, müsste der Kreis Rendsburg-Eckernförde die Fläche aus dem Status als Landschaftsschutzgebiet entlassen. Ein Sprecher sagte: „Es gibt noch Fragen, über die wir mit dem Investor sprechen werden.“ Seit Langem bereits warten die Kommunen im Land auf eine überarbeitete Regionalplanung für den Kiesabbau. Staatssekretärin Kristina Herbst betont: „Klares Ziel des Innenministeriums ist es, langfristig ausreichende Vorbehaltsgebiete für den Kiesabbau auszuweisen.“