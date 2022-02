Schatzkammer Rönne: Hier lagern die Kieler Gasreserven

Kiel

Das Gelände? Nicht sehr reizvoll. Technik beherrscht das eingezäunte Areal in Kiel-Rönne: Röhren, Leitungen, Regler, Messinstrumente. Unter der Erde lagern die Kieler Gasvorräte.

Hierher verirren sich nur wenige Menschen. Und hier darf auch nicht jeder sein, natürlich nicht. Besucher müssen eine Sicherheitseinweisung absolvieren, ein Sicherheitsvideo anschauen und ihr Handy abgeben. Explosionsgefahr. Jede Funkenquelle ist tabu. Denn hier im Stadtteil Rönne lagern die Kieler Gasvorräte. Ein unsichtbarer Schatz, gerade in Zeiten wie diesen.

Kieler Kavernen: Platz für 56 Millionen Kubikmeter

Zwei Kavernen – riesige unterirdische Hohlräume – bieten Platz für bis zu 56 Millionen Kubikmeter komprimiertes Erdgas. Michael Becherer heißt der Mann, der darüber wacht. Ein verantwortungsvoller Job. Becherer macht ihn routiniert, freundlich und gelassen. „Herzlich willkommen“, sagt er, reicht Helm, Signalweste und Sicherheitsschuhe.

Über der Erde zu sehen ist ein verwirrendes Geflecht aus Röhren, Leitungen und Pumpen, über die das Gas in die Speicher hineinfließt und auch wieder hinaus. Was da unter der Erde ist – man kann es sich schwer vorstellen. Nehmen wir die jüngere Kaverne mit Namen K103, vor acht Jahren fertig gebohrt und gespült. K103 liegt in rund 1600 Metern Tiefe. Der Hohlraum im Erdreich ist schlappe 75 Meter breit und 240 Meter hoch. Das ist so viel Raum, dass der Kieler Rathausturm locker zweimal übereinander hineinpassen würde.

Kieler Gas lagert unterirdisch in riesigen Hohlräumen

Eine Kaverne ist zunächst nichts anderes als ein unterirdischer Hohlraum inmitten eines Salzstockes, der – umgeben von anderen Bodenformationen – in Tiefen zwischen 650 und 1800 Metern unter der Erdoberfläche liegt. Die dortigen Zechsteinsalze können beim Bohren der Kaverne mit einer Wasserspülung gelöst und abgeleitet werden. Durch dieses „Aussolen“ entsteht ein unterirdischer und nach außen dichter Hohlraum – perfekt zum Lagern von Gas.

Nur ein kleiner Teil der regionalen Energieversorger leistet sich eine eigene Reservehaltung. Denn die ist natürlich teuer. Das Gros baut auf die Speicher von Importeuren und Gasgroßhandel. Doch deren Behälter sind derzeit deutlich schlechter gefüllt als in früheren Jahren. Wenn die Nachfrage groß ist, das Angebot aber knapp, fließt viel Gas aus den Speichern heraus, aber nur wenig hinein.

Auch Kiel ist auf Gas dringend angewiesen

Doch Deutschland kann sich einen Ausfall der Gasversorgung absolut nicht leisten. Der fossile Energieträger ist nicht nur unentbehrlich für die Wärme- und Warmwasserversorgung von Millionen Haushalten, treibt nicht nur ebenso millionenhaft betriebliche Produktionsprozesse an, sondern ist auch entscheidend als Puffer für die Energiewende. Strom aus Wind und Sonne sind unentbehrlich – lässt sich aber nur begrenzt verlässlich einplanen, Stichwort „Dunkelflaute“.

Spätestens mit der Umstellung von Kohle auf Gas wurde eine eigene Reserve für Kiel zum zentralen Baustein der Versorgungssicherheit. Allerdings sind – so wie im Bundesschnitt – auch die Kavernen in Rönne derzeit nur zu rund 37 Prozent gefüllt.

Stadtwerke schließen Gasmangel nicht aus

Mit dieser Menge, sagt Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster, könnten die Stadtwerke ihre rund 40.000 privaten und gewerblichen Gaskunden von heute an bis etwa Ende April versorgen. Ist das beruhigend? Schuster betont, dies sei eine rein theoretische Rechnung. Sowie andere Versorger im Land auch halten die Stadtwerke in der jetzigen, sehr angespannten Situation zwar einen Gasmangel für nicht ausgeschlossen. Doch ein kompletter Ausfall der Gaslieferungen – das gilt als extrem unwahrscheinliches Szenario.

„Bei unserer Beschaffung von Erdgas verfolgen wir eine langfristige Strategie“, sagt Schuster. Somit seien die Lieferungen für die „nächste Zeit“ vertraglich schon fixiert. Das Erdgas für die Kieler Fernwärme- und Stromerzeugung sowie für die Endkunden bezieht das Unternehmen über das Konzernhandelshaus MVV Trading am Energiegroßhandelsmarkt. Woher genau das Kieler Gas kommt, lässt sich jedoch nicht sagen, denn im Großhandel gibt es keine direkte Zuordnung von Lieferungen aus bestimmten Ländern oder Regionen. Tatsache ist aber: Neben Russland sind Norwegen und die Niederlande wichtige Lieferanten – auch für die Kieler Gasversorgung. Sollten die Russen ernst machen, und ihre Lieferungen bei einer Eskalation des Ukraine-Konfliktes stoppen, dann wird mit Sicherheit auch mehr verflüssigtes Erdgas (LNG) aus Afrika, dem Nahen Osten und den USA per Schiff nach Europa und per Pipeline weiter nach Deutschland geliefert werden.

Das Leitungswirrwarr in Rönne hebt sich nur schwach ab vom Grau dieses Februarnachmittags. Michael Becherer führt Besucher geduldig über das unwirtliche Kavernen-Gelände, erklärt die Funktion einzelner Komponenten, erläutert die Aufgabe der Messinstrumente und Regler im kleinen Leitstand und berichtet, dass das Gas – wenn es entnommen wird – erst mal getrocknet werden muss. Und er betont, dass die Lagerung des Gases in der Kaverne äußerst sicher sei, denn das System stabilisiere sich quasi selbst: „Um den Speicherholraum vor den Kräften des Erdinneren und dem Druck zu schützen, verbleibt immer ein bestimmter Gasanteil in der Kaverne.“ Das ist das sogenannte Kissengas. Sehr wichtig also. Aber nichts, auf dem man sich ausruhen könnte.