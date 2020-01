Caterpillar-Mitarbeiter in Kurzarbeit

Kiel

Noch vor wenigen Tagen hatte die Caterpillar Motoren GmbH in der großen KN-Unternehmensumfrage eine "gleichbleibende" Prognose für das Geschäftsjahr 2020 abgegeben – jetzt hat das Unternehmen für seinen Standort in Kiel Kurzarbeit angemeldet. Diese "wirtschaftlich schwierige Situation" ziehe diese Maßnahme vor allem in der Produktion nach sich, sagte Stephanie Schmoliner von der IG Metall. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Demnach mussten rund 200 Mitarbeiter zu 100 Prozent in Kurzarbeit gehen, sie arbeiten also seit Jahresbeginn gar nicht mehr im Unternehmen. "Das Unternehmen ergreift verschiedene Maßnahmen an seinen weltweiten Standorten um die Produktion an die Nachfrage anzupassen, inklusive kürzere Arbeitswochen und Kurzarbeit, welche wir in Kiel umgesetzt haben", bestätigte ein Unternehmenssprecher am Sonnabend. Laut KN-Umfrage hat Caterpillar in Kiel derzeit 890 Angestellte.

Schmoliner verwies darauf, dass der Tarifvertrag den Titel "Aufbau und Sicherung von Arbeitskräften" trage. Dementsprechend habe man eine für ein Jahr gültige Betriebsvereinbarung geschlossen, die neben der Kurzarbeit die Finanzierung eines Qualifizierungstopfes umfasse.

Qualifizierungstopf soll Arbeitsplätze sichern

"Auch die, die nicht von Kurzarbeit betroffen sind, reduzieren ihre Arbeit", beschreibt Schmoliner. Der Verdienstausfall dieser halben Stunde wöchentlich gehe in den Topf, der zur Weiterbildung der Angestellten in Kurzarbeit zur Verfügung stehe. "Das Hoffungsvolle ist, dass sich alle – auch die leitenden Personen – an diesem Topf beteiligen", sagt Schmoliner.

Teil der Betriebsvereinbarung sei darüber hinaus eine Beschäftigungssicherung: Es gehe also darum, die Kurzarbeiter als Fachkräfte im Unternehmen zu halten – keinesfalls für andere Stellen außerhalb zu qualifizieren. "Das basiert auf dem gemeinsamen Glauben daran, dass es wieder aufwärts geht", bekräftigt Schmoliner. Vier Wochen im Jahresverlauf seien darüber hinaus bereits jetzt definiert, an denen die Angestellten in jedem Fall im Betrieb sind.

Schwieriger Caterpillar-Standort Kiel-Friedrichsort

Caterpillar hatte in den vergangenen Jahren mehrfach mit schlechten Nachrichten in Kiel-Friedrichsort für Aufsehen gesorgt. Zuletzt wurden 2014 über 230 Arbeitsplätze gestrichen,2016 waren es noch einmal knapp 50.Auch die Etwicklung alternativer und zukunftsfähiger Antriebsformen hat in Kiel bisher keinen Umschwung gebracht. Auf den und auf Aufträge hoffen jetzt Hunderte Mitarbeiter in Kurzarbeit und deren Kollegen in Kiel.

