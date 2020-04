Billiges Öl setzt dem Kanal zu

Kiel

„Der Kanal muss wettbewerbsfähig zur Skagenroute bleiben. Wenn die Schifffahrt weiter zurückgeht, sind hier auch viele Arbeitsplätze in Gefahr“, sagt Jens-Broder Knudsen, der Vorsitzende der Initiative Kiel-Canal, in der Firmen und Kommunen vereint sind.

Schiffe müssen für die Kanalpassage eine Vielzahl an Abgaben entrichten. Neben den Gebühren für die Lotsen und der Kanalsteurer gibt es auch Abgaben, die letztlich nur dem Staat zufließen. Dazu zählen die Befahrungsabgaben und die Lotsabgabe, aus der Kosten für Lotsenboote und die Infrastruktur bezahlt werden.

Anzeige

Aussetzung der Befahrungsabgabe

„Nach der Finanzkrise 2008 gab es auch schon mal eine Absenkung der Lotsabgabe um zehn Prozent. Das wäre jetzt auch ein Schritt. Darüber hinaus wäre eine befristete Aussetzung der Befahrungsabgabe ein deutliches Signal an die Schifffahrt“, so Knudsen. Ein Schreiben mit der Bitte um Unterstützung ist an das Bundesverkehrsministerium geschickt worden.

Weitere KN+ Artikel

Auslöser der Kanalkrise sind die Treibstoffkosten, die als Folge der Corona-Krise gesunkenen sind. Im Moment ist es für die Reeder von Schiffen billiger, den Weg um Dänemark und Skagen zu nehmen. Die Tonne Schweröl kostet erstmals seit Jahren in Rotterdam nur noch 170 Dollar. Selbst schwefelarmer Kraftstoff und der saubere Marinediesel sind auf Tiefststände von 218 und 260 Dollar pro Tonne gesunken. Diese Treibstoffe kosteten noch im Januar deutlich über 500 Dollar pro Tonne.

Weg um Skagen scheint sich zu lohnen

Der Weg um Skagen ist zwar je nach Schiff und Zielhafen um ein bis zwei Tage länger und bedeutet zwischen 30 und 60 Tonnen mehr Treibstoff als die Kanalroute, bei der es außerdem mit 7,5 Knoten (15 Kilometern/Stunde) auch ein Tempolimit gibt. Aber er scheint sich zu lohnen.

Die Folge ist ein dramatischer Rückgang bei den Kanalpassagen. Statt der sonst üblichen 80 bis 100 Schiffspassagen pro Tag kommen aktuell weniger als 60 Schiffe. Das ist auch in der Statistik erkennbar: So ging die Schiffszahl im ersten Quartal nach Angaben der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt um 4,65 Prozent zurück. Zwar war im Februar die Schiffszahl gegenüber dem Vorjahresmonat sogar um 170 gestiegen, doch im März folgte dann der Rückgang um 286. Bei den Ladungsmengen beträgt der Rückgang im Quartal 3,58 Prozent gegenüber 2019. Auch hier hat der März mit fast zehn Prozent den stärksten Rückgang, während es im Februar noch einen leichten Anstieg gab.

Von Asien um Afrika nach Europa

Die Auswirkungen der Talfahrt beim Ölpreis sind auch in der weltweiten Schifffahrt spürbar. Erste Reedereien wählen seit Mitte März auf dem Weg von Asien nach Europa sogar den Weg um Afrika.

Die Ersparnis durch den Verbrauch mehrerer hundert Tonnen Treibstoff ist günstiger als die Zeitersparnis durch den kostenpflichtigen Suezkanal. Die staatliche ägyptische Kanalverwaltung des Suezkanals hat sofort reagiert und die Gebühren für Containerschiffe bereits Anfang April bis zunächst Ende Juni um sechs Prozent gesenkt. „So etwas brauchen wir am Kanal auch“, fordert Knudsen.

Corona: Formalitäten werden elektronisch erledigt

„Ich kann diese Forderung nur unterstützen. Der Verkehr ist auf dem Kanal seit März stark zurückgegangen“, so Matthias Probst, Ältermann der Lotsenbrüderschaft NOKI in Brunsbüttel.

Viele Reeder plagt aber auch die Sorge vor einer Einschleppung des Coronavirus bei der Kanalpassage. Darauf haben Lotsen und Kanalsteurer reagiert. Seit dem Wochenende tragen sie alle an Bord der Schiffe Mundschutz bei der Arbeit. Die Abfertigung durch die Schiffsmakler in den Schleusen erfolgt inzwischen ohne Kontakt mit der Besatzung und ohne den Besuch an Bord. Alle Formalitäten werden mittlerweile elektronisch abgewickelt.

Flexible Arbeitszeiten

„Wir haben unsere Arbeitsabläufe auch verändert. Die Unterschrift vom Kapitän ist jetzt nicht mehr erforderlich“, so Jann Peteresen, Geschäftsführer der Maklerei UCA aus Kiel. Um den Rückgang der Abfertigungen in der Belegschaft aufzufangen, wurden jetzt in Abstimmung mit dem Betriebsrat flexiblere Arbeitszeiten eingeführt, so Petersen.

Mehr aus der Wirtschaft lesen Sie hier.