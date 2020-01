Kiel verliert Kampf um Toshibas-Öko-Lok

Kiel

Das bestätigte eine Sprecherin von Toshiba Railway Europe (TRE) KN-online. Zuvor hatten Toshiba und die Bahn-Tochter DB Cargo als Auftraggeber die Entscheidung öffentlich gemacht. Gebaut werden sollen die Loks im Auftrag von Toshiba vom DB-Bahnwerk in Rostock.

Es geht zunächst um 100 Loks

Bei dem Millionenprojekt geht es um den Bau von zunächt 100 besonders abgasarmen Rangierlokomotiven. Mehrere Jahre lang hatte sich Kiel Hoffnung auf die Serienfertigung der Fahrzeuge gemacht. Gebaut werden sollten die Lokomotiven im ehemaligen Werk der Vossloh AG am Standort Friedrichsort. Nach Informationen von KN-online soll das dort geplante "Zentrum für Eisenbahntechnik" trotz der Entscheidung weiter entstehen, allerdings ohne die Beteiligung von Toshiba.

Kiel bleibt Sitz von Toshiba Rail Germany

Toshiba Railway Europe werde seinen Sitz in Kiel behalten, versicherte die Sprecherin. Am Standort Wellsee und in Düsseldorf soll weiterhin die Entwicklung stattfinden. Aktuell hat TRG insgesamt rund 60 Beschäftigte, gut die Hälfte davon in Kiel. Diesen Standort werde man auch weiter ausbauen, hieß es.

Serienfertigung soll 2021 in Rostock starten

Die Serienfertigung der Loks soll ab 2021 in Rostock anlaufen. Um für Kiel zu werben, hatte Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rohlfs ( FDP) im August knapp zwei Stunden mit dem Vize-Präsidenten von Toshiba konferiert. „Ich bin weiterhin zuversichtlich, dass Toshiba einen Großteil der Entwicklung und Fertigung seiner Hybrid-Lokomotiven in Kiel ansiedeln wird“, sagte er damals.

