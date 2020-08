Kiel

Bundesweit wird die Commerzbank rund 200 Filialen mit anderen Filialen zusammenlegen. "Das werden wir in den kommenden Monaten umsetzen – möglichst bis Jahresende“, sagt Dagmar Baier, Commerzbank-Sprecherin für die Region Nord. „Wir betreuen unsere Kunden also künftig an 36 Standorten in Schleswig-Holstein.“ Die Zusammenlegung habe man bereits 2019 angekündigt. Kiel und Umland sind von der Reduzierung nicht betroffen.

In Schleswig-Holstein werden diese vier Filialen der Commerzbank geschlossen: Flensburg (Große Straße), Lübeck ( St. Jürgen), Uetersen und Geesthacht. Die Kunden und Mitarbeiter sollen von nahen größeren Standorten aufgenommen werden, so das Institut. Welche drei Filialen in Hamburg geschlossen werden, stehe noch nicht fest.

Digitalisierungs-Schub in der Corona-Krise

Der Grund für die Schließungen sei das veränderte Kundenverhalten: „Unsere Kunden nutzen zunehmend digitale Wege wie unsere Banking-App oder das Online-Banking. Corona hat diesen Trend verstärkt und einen weiteren Digitalisierungsschub ausgelöst.“

Die App der Commerzbank habe inzwischen mehr als 1,5 Millionen aktive Nutzer, der Anteil von Online-Überweisungen sei seit Jahresbeginn stark gestiegen. „Dieser Trend wird sich nicht wieder umkehren. Darauf reagieren wir: Wir legen ausgewählte Filialen zusammen und bündeln die persönliche Beratung vor Ort.“

Der Schritt ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Commerzbank früher stets noch betont hatte, an dem großen Filialnetz – im Gegensatz zu anderen Banken – festhalten zu wollen. In Frankfurt hatte sich Vorstandschef Martin Zielke lange dafür ausgesprochen, doch er kündigte vor einigen Wochen seinen Rücktritt an.

Er will die Bank nur noch so lange führen, bis ein Nachfolger für den Posten gefunden ist – längstens bis Ende des Jahres. Erst jüngst hatte die Commerzbank mit Hans-Jörg Vetter einen neuen Aufsichtsratschef berufen. Jetzt feilt das Geldhaus an einer neuen Strategie inklusive verschärftem Sparkurs, um den Konzern wieder profitabler zu machen.

Verkleinerung von 1000 auf 800 Geschäftsstellen

Insgesamt verkleinert die Commerzbank ihre Präsenz in Deutschland damit von 1000 auf 800 Geschäftsstellen – allerdings gut drei Jahre früher als geplant. „Es hätte keinen Sinn gehabt, diese Filialen möglicherweise nur für ein paar Monate wieder zu öffnen und erst dann endgültig zu schließen“, ergänzte ein Commerzbank-Sprecher in Frankfurt. „Mit der Entscheidung schaffen wir Klarheit für unsere Kunden.“ Der bereits beschlossene Stellenabbau wird dem Sprecher zufolge nicht beschleunigt.

150 andere Filialen, die derzeit wegen der Pandemie geschlossen sind, will die Commerzbank bis Mitte September wieder öffnen, wie der Sprecher weiter sagte. Dann hätten Kunden wieder Zugang zu gut 600 Geschäftsstellen. Die übrigen 200 Filialen, die derzeit geschlossen sind, sollen später wieder in Betrieb gehen. Das vorsichtige Wiederhochfahren des Filialbetriebs begründete der Sprecher mit dem Schutz der Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden.

