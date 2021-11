Kiel

Die Häfen in Schleswig-Holstein haben die Corona-Krise mit einer dicken Delle überstanden. Nach Millionendefiziten im Horrorjahr 2020 melden Kiel, Lübeck und Landeshäfen wie Büsum steigende Passagier- oder Frachtzahlen. Im kommenden Jahr soll es weiter aufwärts gehen.

„Ich bin überaus zuversichtlich, dass das Geschäft in unseren Häfen wieder kräftig anziehen wird“, bekräftigt Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Schon in diesem Jahr sehe es angesichts der Nachhol-Bedarfe im Handel oder auch im Passagiergeschäft gut, wenn nicht sogar besser aus als vor Corona. „Auch in Kiel kehren die Passagiere, gerade bei Kreuzfahrten, in Scharen zurück.“

Seehafen Kiel mit Millionen-Minus

Umso bitterer war der coronabedingte Absturz in der Landeshauptstadt. Nach 174 Anläufen (2019) machten 2020 nur 29 Kreuzfahrer in Kiel fest. Im laufenden Jahr sind es bereits 132. Die Delle führte beim Seehafen zu einem hohen Defizit, weil ein mittelgroßer Kreuzfahrer rund 25.000 Euro Hafengeld einbringt und zudem die Norwegen-Fähren zeitweise pausierten.

Der Geschäftsführer des Port of Kiel, Dirk Claus, bestätigt trotz eines relativ stabilen Güterumschlags einen herben Umsatzeinbruch, mag das Defizit aber nicht beziffern. Die Stadt Kiel, der die Hafengesellschaft gehört, sorgt für Transparenz. Demnach sank der Umsatz des Seehafens von 31,44 Millionen (2019) auf 21,45 Millionen Euro (2020). Folge: Aus dem Jahresüberschuss (1,45 Millionen in 2019) wurde ein hoher Fehlbetrag (5,32 Millionen in 2020).

„Der städtische Haushalt wird durch den Hafen nicht belastet“, verspricht Claus. Corona-bedingte Umsatzrückgänge würden aus eigener Kraft ausgeglichen. Und: „Für dieses Jahr rechnet der PORT OF KIEL bereits wieder mit einem ausgeglichenen Ergebnis.“ 2022 soll ein Boom folgen. Der Seehafen erwartet dann 200 Luxusliner – so viele wie nie zuvor.

Hafen in Lübeck hat die Kurve gekriegt

Die Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG) rutschte 2020 ebenfalls in die roten Zahlen. Härter als der Rückgang bei Kreuzfahrern (zwei Luxusliner statt 15 im Jahr 2019), traf Deutschlands größten RoRo-Hafen an der Ostsee ein leichter Schwund des Frachtaufkommens. Insider gehen davon aus, dass die teils private LHG einen Millionenverlust verbuchen musste. Inzwischen hat die Hafengesellschaft die Kurve gekriegt. Im laufenden Jahr werden in Lübeck sogar schon wieder mehr Güter umgeschlagen als 2019. „Die LHG hat die Corona-Delle überwunden“, bilanziert Geschäftsführer Sebastian Jürgens.

Helgoland-Verkehr zieht an

Gute Nachrichten gibt es auch aus den fünf Landeshäfen (Husum, Friedrichstadt, Tönning, Büsum, Glückstadt). Wirtschaftsminister Buchholz erwartet, dass bald wieder so viele Passagiere wie vor Corona auf die Schiffe zu den Inseln oder auf Bäder- und Ausflugsdampfer steigen. Hoffnung macht etwa die Entwicklung in Büsum, dessen Hafen mit dem Helgoland-Verkehr steht oder fällt. 2019 tourten 71.000 Passagiere auf die Hochseeinsel. 2020 waren es nur 33.000, wodurch die Hafenabgaben um 64.000 Euro sanken. Hier ist die Trendwende bereits geschafft. Im laufenden Jahr haben sich schon mehr als 50.000 Helgolandfahrer in Büsum ein- oder ausgeschifft.

Von Ulf Christen