Fachkräftemangel zwingt Gastronomie zu Ruhetagen

In der Hotel- und Gaststättenbranche Schleswig-Holsteins gibt es laut Branchenverband Dehoga rund 5200 Betriebe mit mehr als 80 000 Beschäftigten. Landesweit bilden rund 400 gastronomische Unternehmen in sechs Ausbildungsberufen aus. Das Gastgewerbe ist der Hauptträger des Tourismus in Schleswig-Holstein. Der touristische Umsatz pro Jahr beträgt 5,2 Milliarden Euro.