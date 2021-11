Kiel

Die Eröffnung von Höffner in Kiel hat auf dem Möbelmarkt in Schleswig-Holstein einen heftigen Preiskampf entfacht. Kunden sehen sich von lange nicht gekannten Rabattaktionen umworben. Vor allem Höffner-Konkurrent XXXLutz (Möbel Brügge in Neumünster, Dodenhof Kaltenkirchen) wehrt sich mit drastischen Preisnachlässen gegen drohende Umsatzverluste („Zehn Prozent extra auf jeden Eröffnungs- oder Mitbewerberpreis“) .

XXXLutz baut Einfluss in Schleswig-Holstein aus

Gleichzeitig baut die XXXLutz-Gruppe – mit mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz einer der weltweit größten Möbelhändler – ihre Marktmacht in Schleswig-Holstein (Möbelumsatz: gut eine Milliarde Euro) weiter aus: Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, ist die österreichische Gruppe mit der Tessner-Holding (Goslar) verschmolzen, zu der auch die Möbel-Kette Schulenburg gehört, die in Schleswig-Holstein drei große Einrichtungshäuser in Flensburg, Halstenbek und Wentorf bei Hamburg betreibt.

Handelsverband erwartet Umsatzverlagerung

Der Einzelhandelsverband Nord beobachtet die Entwicklung mit Sorge: „Große Anbieter wachsen, kleine und mittelständische Anbieter scheiden aus – das ist eine Entwicklung, die der Angebotsvielfalt und auch der Angebotsnähe entgegenwirkt“, warnt Hauptgeschäftsführer Dierk Böckenholt. Auch das neue Höffner-Haus werde zu Umsatzverlagerungen führen. Allerdings sei ein Angebot dieser Größenordnung für Kiel als Oberzentrum landesplanerisch auch vorgesehen: „Es ist weniger das Möbelangebot von Höffner, das die Angebotsstruktur in Schleswig-Holstein belastet, als vielmehr ein Standort wie Dodenhof in Kaltenkirchen.“

IHK sieht Ausstrahlungseffekte für den gesamten Standort

Deutlich positiver sieht Julia Körner, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der IHK Kiel, die Entwicklung: „Unternehmen mit überregionaler Ausstrahlung wie Höffner können positive Effekte für den Wirtschaftsstandort als ganzen haben, weil sie Kunden aus einem größeren Einzugsbereich anziehen und Kaufkraft binden.“ Obwohl Höffner zu den Branchengrößen zähle, müsse sich die Ansiedlung nicht negativ auf Bestandsunternehmen auswirken. In der Warengruppe Möbel habe es vor Höffner in Kiel neben Ikea und zwei Mitnahmemärkten nur kleinere Wohnkaufhäuser „mit geringerer Strahlkraft“ gegeben: „Folglich wurde durch Höffner eine Lücke geschlossen und die Warengruppe gestärkt.“

Ähnlich die Einschätzung von Christiane Janz:„ Wir sehen in der Ansiedlung von Höffner eine große Chance für uns“, sagt die Mitgeschäftsführerin des gleichnamigen Möbelhauses in Schönkirchen. Denn das neue Einrichtungshaus werde viele Kunden anlocken, die ansonsten kaum den Weg nach Kiel gefunden hätten: „Und wer dort nicht fündig wird, für den ist der Weg zu uns nicht weit“, so die Janz-Chefin.

Höffner werde „den Kieler Markt erfrischen und viele Menschen nach Kiel locken“, sagt Kai Bendixen, Geschäftsführer des Einrichtungshauses Knutzen Kiel: „Bestehende Firmen müssen nun zeigen, dass es sich lohnt, bei ihnen vorbeizukommen.“