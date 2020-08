Kiel

Der Aufwand ist beachtlich: Wenn Kunden in den Salon von Hartmut Klotz kommen, wird generell Maske getragen. Aber auch die Plätze und das Werkzeug werden desinfiziert, die Umhänge müssen nach jedem Kunden gewaschen werden. Und die Abstandsregeln sorgen dafür, dass nicht jeder Platz belegt werden kann, wie Obermeister Hartmut Klotz erklärt.

In seinem Salon in der Mergenthaler Straße in Schwentinental hat er gleich am Eingang eine Puppe mit Maske aufgestellt, damit jeder weiß: Hier herrscht Maskenpflicht. Die Merkblätter der Berufsgenossenschaft, die Klotz zeigt, führen seitenlang jedes Detail aus, vom Einsatz der Umhänge über die Lüftung bis zu den Reinigungsintervallen. Selbst Regeln für den Hautschutz sind genauestens aufgelistet.

Den Abstand kann man nicht immer einhalten

Auch bei Marco Evert in Kronshagen wird im Salon konsequent Maske getragen. „Es gibt Bereiche im Handwerk, wie die Tischler, die kommen ohne engen Kundenkontakt aus“, erzählt er. „Aber wir Friseure müssen in engem Kontakt sein.“

Einen Abstand von 1,50 Meter könne man eben nicht einhalten. „Es ist eine Kunst, das umzusetzen, denn wir wollen dem Kunden ja eine gute Atmosphäre im Salon geben.“ Deshalb dürfe es nicht zu steril werden. Das Hauptproblem ist laut Evers, dass die Kunden sich für die Friseurbesuche in der Corona-Krise mehr Zeit lassen. Manche kommen eine, manche auch zwei Wochen später als sonst. Deshalb leidet das Friseurhandwerk unter Umsatzeinbußen von rund 30 Prozent, wie Evers schätzt.

Die Azubis fehlen in diesem Jahr

Und noch ein weiteres Problem zeichnet sich ab: Es gibt weniger Auszubildende. „Wir haben nur etwa 60 Prozent der Lehrlinge in diesem Jahr, es gibt nur eine Berufsschulklasse“, stellt er fest. Das würden die Friseure deutlich zu spüren bekommen. „Die Angst vor Infektionen lähmt dieses Handwerk.“ Für die Nachwuchsgewinnung fielen eben die großen Veranstaltungen in Kiel weg, die sehr wichtig seien – von der Nord Job über die Neue Mode bis zum Tag des Handwerks.

Nicht immer haben die Kunden Verständnis für die strengen Regeln, weiß Klotz zu berichten. „Manche sagen, dass sie keine Maske tragen und auf das Haarewaschen verzichten wollen. Das müssen wir ablehnen. Dann bekommen wir zu hören, sie würden lieber in einen anderen Salon gehen, der auf die strengen Regeln verzichtet.“ Klotz macht sich Sorgen, dass aus Routine bei den Regeln nachgelassen wird. „Wir bitten um Verständnis der Kunden, dass Ihnen zuliebe ja auf die Regeln genau geachtet wird.“ Er fordert die Kunden auf, Salons zu besuchen, die die Corona-Regeln ernst nehmen.

Den Barber Shop besuchen auch hohe Beamte

In der Holtenauer Straße in Kiel betreibt Ashty Slaiman den „Five Star Barber“: „Bei uns werden die strengen Regeln eingehalten“, sagt Slaiman, „angefangen vom Desinfektionsmittel an der Tür über das Haarewaschen bis zum Desinfizieren aller Werkzeuge.“ Anders ginge es gar nicht, so Slaiman, schließlich zählen zu seinen Kunden auch Politiker und hohe Beamte, die sehr wohl auf die Umgebung schauten. Und doch, es könne sein, dass es kleinere Läden gebe, die es nicht so genau mit den Regeln nähmen. Manche hätten ja nicht einmal Waschbecken in ihren Salons.

Bei der für die Friseure zuständigen Berufsgenossenschaft in Hamburg pocht man aber darauf, dass die Betriebe genau kontrolliert werden. Sprecherin Mareike Berger: „Überprüft werden stichprobenhaft alle Formen von Friseurbetrieben – egal ob Kleinstbetrieb oder Filialen großer Ketten, Damenfriseur oder Barber-Shop.“ Das Ergebnis der Stichprobe sei „durchaus positiv“.

Ordnungsämter: Wenig gravierende Verstöße

Ähnlich die Einschätzung beim Ordnungsamt der Stadt Kiel. Leiter Frank Festersen berichtet, dass man Hinweisen nachgehe, Friseure und Barbershops routinemäßig überprüfe. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde habe man laut Sprecherin Antonia Burgmann keine gravierenden Verstöße gegen die Vorgaben der Verordnung zur Corona-Bekämpfung feststellen können.

Für Marco Evers zahlt es sich jetzt aus, dass er viele Stammkunden hat – denn sie kommen wieder. „Ich habe eine wirklich tiefe Bindung zu meinen Kunden“, sagt Evers, zieht sich die Maske übers Gesicht und widmet sich einer Stammkundin, die auf ihren Schnitt wartet.

