Die Reserven beim Kies im Land werden knapp, was die Baubranche unter Druck setzt – dabei brummt das Gewerbe auch in der Corona-Krise. „Die Versorgungsengpässe führen dazu, dass Arbeiten auf Baustellen verzögert und verteuert werden“, mahnt Andreas Breitner vom Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). „Eine Besserung in den kommenden Jahren ist nicht in Sicht.“ Der massiv gestiegene Bau von Wohnungen verschärfe die Situation.

„Die Ursachen für das Problem sind hausgemacht“, sagt Breitner weiter. „So behindern langwierige Genehmigungsverfahren eine rechtzeitige Neueröffnung von Kiesgruben.“ Hinzu komme, dass viele Kiesvorkommen durch andere Nutzungen schon verplant sind. Wegen des Baubooms und der höheren Gewinnungskosten sei der Preis für Kies in den vergangenen Jahren jährlich um fünf bis zehn Prozent gestiegen. Breitner: „Für große Baumaßnahmen muss Seekies zum Teil aus Dänemark importiert werden.“

Schleswig-Holstein : Baustoffe fehlen mittelfristig

Dass sich ein Mangel abzeichnen könnte, sieht auch der Bauindustrieverband Schleswig-Holstein. Doch er betont, dass noch nicht zu befürchten sei, dass etwa auf den Baustellen nicht mehr gearbeitet werden könne.

Der Verband schätze die Lage in der Tat richtig ein, sagt Guntram Lauenstein, Geschäftsführer bei der Unternehmensgruppe Peter Glindemann, das auch in der Region Kieswerke betreibt. „Mittelfristig werden uns Baustoffe zur Herstellung von Wohnungen, Straßen, Unternehmen, Schulen, Krankenhäusern und anderen öffentlichen Bauwerken fehlen.“

„Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein keinen Mangel an Rohstoffen, sehr wohl aber einen Mangel an Genehmigungen“, heißt es vom Rohstoffverband Vero. Sprecherin Daniela Bender stellt fest, dass sich die Situation in den letzten zwei Jahren nicht verbessert habe. In den Produktionsbetrieben seien die Kapazitäten ausgereizt.

Kiesabbau muss aufwändig genehmigt werden

Die Genehmigung für den Kiesabbau sei schon sehr aufwändig, sagt B. Rainer Brings, Geschäftsführer der Thomas Beton GmbH aus Kiel, die auch in Schleswig-Holstein ein Kieswerk betreibt. „Manche denken, es sei ein Raubbau an der Natur, wenn sie ein solches Werk sehen.“ Dabei seien die Betreiber an strikte Auflagen gebunden und auch der Rückbau werde genau bestimmt. „Eine Fläche, die etwa der Naherholung und der Natur dient, ist dann aber auch ein ganz anderes Modell als ein überdüngter Acker. Wir stehen dazu, die Natur zu schützen.“

Der Kies werde in Schleswig-Holstein aus Feldern gewonnen, erklärt Brings. Das Material, was abgebaut werde, bestehe meist aber nur zu 20 Prozent aus Kies und zu 80 Prozent aus Sand. Zur Deckung des Bedarfs müsse zusätzlich zum heimischen Kies eben Seekies importiert werden, oder man müsse mit Gesteinssplit aus Norwegen und Schottland arbeiten.

Rohstoff-Abbau vor der Haustür ist unbeliebt

„Die Bauindustrie in Schleswig-Holstein hat viel zu tun, schon seit Jahren. Und auch in Kiel wird viel investiert“, sagt Brings. „Wir müssen doch glücklich sein, dass wir eine sehr gute Baukonjunktur mit hoher Wertschöpfung in unserem Bundesland haben.“ Aber dafür werden eben auch Rohstoffe benötigt. Manchmal fingen die Probleme bei einem Landrat an, manchmal auch bei sehr engagierten Umweltschützern. „Keiner will ein Kieswerk vor seiner Haustür haben.“

Aber: Den Kies über weite Strecken zu transportieren komme aus ökologischen und ökonomischen Gründen einfach nicht infrage. „Man sollte doch die Wertschöpfung einer sich bietenden guten Konjunktur, in möglichst hohem Maße im eigenen Bundesland sicherstellen“, findet Brings.

Wirtschaft fordert Ansage von der Landesregierung

Ein Paradebeispiel für die schleppenden Genehmigungsverfahren ist für Lauenstein die Erweiterung des Kieswerkes in Grevenkrug, das für die Unternehmensgruppe Peter Glindemann existenziell wichtig sei. Auch die CDU-Landtagsfraktion setzte sich für vereinfachte Genehmigungsverfahren ein. Dennoch scheiterten alle Versuche bisher am Einspruch des Kreises Rendsburg-Eckernförde. „Hier wünschten wir uns deutliche Ansagen seitens der Landesregierung, die für die Zielsetzungen im nördlichsten Bundesland verantwortlich ist, damit die Rohstoffsicherung in Schleswig-Holstein gewährleistet werden kann.“

Das sagt das Land zum Kiesmangel

„Klares Ziel des Innenministeriums ist es, langfristig ausreichende Vorbehaltsgebiete für den Kiesabbau auszuweisen“, sagt Staatssekretärin Kristina Herbst aus dem zuständigen Innenministerium. „Die Landesplanung strebt deshalb an, in den Regionalplänen eine Ausweisung dieser Gebiete vorzunehmen, die bezogen auf den Planungszeitraum der Regionalpläne von 15 Jahren bedarfsgerecht ist und darüber hinaus langfristig und zukunftsgerichtet Flächen vorsorglich sichert.“

Nach den Berechnungen des Geologischen Dienstes beträgt die Restlaufzeit aller aktuell genehmigten Abbauflächen bei Sand und Kies in Schleswig-Holstein circa acht Jahre. Der Abbau ist genehmigungspflichtig, die zuständigen Behörden sind in der Regel aber die Kreise und kreisfreien Städte.

Anders als bei den Vorranggebieten für die Windenergie sei in den Regionalplänen keine Ausschlusswirkung für den Abbau von Kies, Sand oder Ton an anderer Stelle verbunden, erläutert ein Sprecher. Das bedeutet: Die Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren müssen bei den Fachbehörden der Kreise und kreisfreien Städte nicht auf die Entwürfe der Regionalpläne warten. Der Planungsprozess für die Neuaufstellung der drei Regionalpläne liefe noch. Mit den ersten Entwürfen steht fest, in welcher Größenordnung Vorbehaltsgebiete ausgewiesen werden sollen.