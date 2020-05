Saturn und Media Markt öffnen komplett

Kiel

Media Markt und Saturn heben in Schleswig-Holstein zum Sonnabend die Begrenzung ihrer Verkaufsfläche auf. Ab 10 Uhr stehen den Kunden wieder auf der gesamten Verkaufsfläche das vollständige Produktsortiment zur Verfügung. Durch die Aufhebung der Flächenbegrenzung lasse sich die Abstandsregelung in den großflächigen Märkten einfacher umsetzen, teilten die Märkte mit.

Unabhängig von der Lockerung öffnen die Märkte nur eingeschränkt: Bundesweit machen die Märkte von montags bis sonnabends nur von 10 bis 18 Uhr auf. In jedem Markt wird direkt am Eingang die Kundenfrequenz kontrolliert und dabei auch darauf geachtet, dass kein Kunde ohne Schutzmaske einen Markt betritt.

Anzeige

Im Kassen-, Info- und Servicebereich sowie an den Smartbars und der Warenausgabe wurden Spuckschutzvorrichtungen angebracht. Schilder mahnen die Abstandseinhaltung an. Darüber hinaus werden die Kunden gebeten, nach Möglichkeit kontaktlos zu bezahlen. Ebenso halten die Märkte Desinfektionsmittel bereit. Das gesamte Personal trägt außerdem Mund- bzw. Gesichtsschutz.

Weitere KN+ Artikel

Media Märkte gibt es in Schleswig-Holstein unter anderem in Kiel, Schwentinental, Rendsburg, Henstedt-Ulzburg und Neumünster. Saturn hat Filialen in Kiel, Flensburg, Norderstedt und Lübeck.