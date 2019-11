Immer teurer: Strompreiswelle kommt ins Rollen

Kiel

„Das sind 52 Euro Mehrkosten im Jahr für eine Familie mit einem Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden.“ Und das seien nur vorläufige Werte. Noch bis morgen haben Anbieter Zeit, ihre neuen Preise zu veröffentlichen, die ab Januar 2020 gelten sollen. Bei manchen Stadtwerken wie in Eckernförde laufen die alten Preise noch bis Februar, sodass dort mögliche Erhöhungen erst später kommuniziert werden könnten.

Preise steigen im Schnitt um 5,4 Prozent

Bundesweit haben schon 177 örtliche Stromversorger ihre Kunden informiert. Im Schnitt wollen sie die Preise um 5,4 Prozent erhöhen, hat Verivox errechnet. Das Portal Check24 ermittelte einen Anstieg von 5,3 Prozent. „Die Bundesregierung hat zwar erklärt, die Haushalte bei den Strompreisen entlasten zu wollen, doch davon ist bisher noch nichts angekommen“, sagt Verivox-Energieexperte Valerian Vogel. Verbraucher müssten mit Mehrkosten von etwa 67 Euro pro Jahr rechnen. Die meisten betroffenen Haushalte gibt es in Sachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Strom im Norden am teuersten

„Die Belastung in Schleswig-Holstein ist ähnlich hoch wie im Rest der Republik“, sagt aber Neubauer. Und das, obwohl Strom im Norden ohnehin am meisten kostet. Dass die Preise hier höher sind als im Rest der Republik, liegt vor allem an den Netzentgelten. „Dieser Kostenblock steigt im nächsten Jahr noch einmal an, sodass mit einem weiteren Anstieg des Strompreisniveaus in Schleswig-Holstein zu rechnen ist, unabhängig davon, ob es hier bereits teuer ist oder nicht.“

Negativ-Rekord in Itzehoe

Die Stadtwerke Itzehoe langen demnach am kräftigsten zu mit einer Erhöhung von über sieben Prozent im Grundversorgungstarif. Statt brutto knapp 31 Cent pro Kilowattstunde müssen Kunden dort künftig 33,81 ct/kWh hinlegen. Auch in Barmstedt oder Schönkirchen steigen die Preise um über sechs Prozent. Von den Gemeindewerken Schönkirchen heißt es, den Grundversorgertarif nutzten nur etwa zwei Prozent der Kunden, die meisten Kunden hätten einen Sondertarif, der deutlich günstiger sei. Auch dieser erhöht sich aber von 27,93 auf 29,95 ct/kWh.

Versorger geben Kosten an Kunden weiter

Ihre Kunden schon informiert haben auch die Stadtwerke Neumünster, wo der Arbeitspreis um 5,5 Prozent steigt. Dort verweist man darauf, dass das Geld nicht im Unternehmen hängen bleibt und die Stromversorger auf viele Faktoren nicht einwirken können. „Die notwendige Erhöhung begründet sich durch vom Vertrieb gar nicht beeinflussbare Erhöhungen der gesetzlichen Umlagen auf die Strombelieferung sowie der Kosten der Netznutzung“, sagt auch Matthias Clefsen, Bereichsleiter Vertrieb der Versorgungsbetriebe Kronshagen. Dort steigt der Arbeitspreis von 29,46 auf 30,83 Cent pro Kilowattstunde. Die gesetzlichen Abgaben und Steuern bilden den größten Anteil beim Strompreis. Die EEG-Umlage steigt um rund fünf Prozent, die Netzentgelte nach vorläufigem Stand um rund sechs Prozent.

Der Netzausbau ist schuld

Die Netzentgelte sind in Schleswig-Holstein vor allem wegen des energiewendebedingten Netzausbaus gestiegen, heißt es von Ove Struck von der Schleswig-Holstein Netz AG, die hierfür im vergangenen Jahr rund 160 Millionen Euro investierte. Laut SH Netz belastete das Netzentgelt einen Kunden mit 3500 kWh Verbrauch 2016 noch mit 338 Euro pro Jahr, im kommenden Jahr sind es 69 Euro mehr.

Geschickter Einkauf bremst Entwicklung

Die dritte Komponente, die den Strompreis beeinflusst, – der Einkauf im Großhandel – sei schwer ermittelbar, sagt Neubauer. Verivox gehe aber von weiterhin hohen Kosten der Versorger aus. „Aber je nach Beschaffungsstrategie liegt es beim Versorger, Preissteigerungen zum Beispiel durch einen geschickten Einkauf zu dämpfen“, so Neubauer. Den Stadtwerken Kiel ist das nach eigenen Angaben gelungen. Sie haben zuletzt im Januar 2019 ihre Preise angepasst und haben angekündigt, die Strompreise im Kieler Netzgebiet stabil zu halten.

