Kiel

„Leider verbergen sich hinter diesen Angeboten oftmals Betrüger, deren einziges Ziel es ist, Anleger um ihr Geld zu bringen“, sagt Volker Willert, Leiter des Dezernats Wirtschafts-, Korruptions- und Umweltkriminalität im Landeskriminalamt Schleswig-Holstein.

Angeworben werden die Kunden oft über Mailangebote oder Anzeigen in den sozialen Medien. In Internetforen beschreiben zudem einige Geschädigte, wie sie über Werbung mit vermeintlichem Bezug zu Investoren der Vox-Gründersendung „Die Höhle der Löwen“ auf die Seiten gelockt wurden. Laut Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein werden viele Leute auch direkt per Mail oder in den sozialen Netzwerken angeschrieben.

"Die Leute werden eingewickelt"

Dort wird zunächst eine persönliche Beziehung aufgebaut. „Dabei wird ganz intensiver Kontakt gehalten, so dass ein Vertrauensverhältnis entsteht. Die Leute werden regelrecht eingewickelt“, sagt Vivien Rehder, Sprecherin der Verbraucherzentrale.

Meist geht es mit kleineren Beträgen los: Das Kapital zum Einstieg liegt bei vielen Betrugs-Opfern bei 250 Euro. „Hat man sich auf der Handelsplattform registriert und erstmals investiert, nimmt umgehend ein Mitarbeiter Kontakt auf“, so Willert. Die Berater versuchten dann, die Kunden zu größeren Investitionen zu überreden.

Betroffene berichten von täglichen Anrufen mit Vorwahlen aus verschiedenen Ländern. Der Anbieter verspreche schnelle Gewinne mit finanziellen Differenzkontrakten, sogenannte CFDs (Contracts for Difference), so Willert. Auch auf fallende oder steigende Kurse von Währungen und Krypto-Währungen wie Bitcoin werde spekuliert.

Vermeintliche Gewinne animieren zu höheren Investitionen

Innerhalb von einer Woche verdoppelt sich oft das Guthaben – zumindest wird das auf der Kontoübersicht der Internetseite so angezeigt. Die angeblichen Gewinne reizen die Kunden zu weiteren Investitionen. Bei der Verbraucherzentrale hätten schon Menschen in der Beratung gesessen, die auf diese Weise fünfstellige Beträge verloren haben, erzählt Rehder.

Das Geld ist meist unwiederbringlich verloren

Wollen sich die Anleger nämlich ihr Guthaben auszahlen lassen, ist der Kontakt zur Handelsplattform plötzlich nicht mehr möglich. Betroffene erzählen im Netz von eingefrorenen Kundenkonten oder Gebühren, die für die Auszahlung gefordert werden, auf die aber keine Aktion erfolgt. „Das investierte Kapital ist meist unwiederbringlich verloren“, heißt es vom LKA.

LKA bittet um Anzeige bei der Polizei

Die Anbieter verbergen sich hinter Offshore-Adressen und Auslandskonten, auf die die Gelder verschoben werden. Es sei wichtig, dass Opfer Anzeige bei der Polizei erstatten, sagt ein LKA-Sprecher. Das könne auch bei der Ermittlung von anderen Fällen helfen.

Im Saarland wird derzeit gegen fünf Plattformen ermittelt

Aktuell haben die Staatsanwaltschaft Saarbrücken und die Zentrale Wirtschaftsstaatsanwaltschaft aus Österreich fünf solcher Trading-Plattformen im Visier. Laut Berichten des Saarländischen Rundfunks sind es die Internetseiten „Option888“, „TradeInvest90“, „XMarkets.com“, „ZoomTrader“ und „TradoVest“. Dahinter soll eine international agierende Betrügerbande stecken, deren Kopf vermutlich ein 55-Jähriger aus Deutschland ist.

Auch Betroffene in Schleswig-Holstein

Mehr als 200.000 Deutsche sollen sich in den Kundendaten dieser Anbieter befinden, die Staatsanwaltschaft ermittelt konkret in 233 Fällen. Demnach haben die Anleger im Schnitt bis zu 40000 Euro verloren. Laut LKA gibt es auch Schleswig-Holsteiner, die den Betrügern zum Opfer gefallen sind. Eine konkrete Zahl von Betroffenen konnte die Behörde nicht nennen.