Fast jeder zweite Internetnutzer (46 Prozent) ist mit der Netzqualität in Hotels nicht zufrieden. Und mehr als jeder Dritte (37 Prozent) ist unzufrieden mit dem Zugang zu drahtlosem Internet. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung des Verbandes von rund 1000 Bundesbürgern ab 16 Jahren. Auch bei Privatunterkünften sieht es demnach nicht viel besser aus: 31 Prozent sind mit der Internetqualität in ihrer Ferienwohnung oder ihrem Ferienhaus unzufrieden und 34 Prozent mit dem WLAN-Zugang dort. „Hotels, die heute noch WLAN nur in der Lobby oder zu einem horrenden Preis auf dem Zimmer anbieten, gestalten ihr digitales Angebot an den Wünschen der Gäste vorbei“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Er meint: Die Verfügbarkeit eines kostenlosen und kabellosen Zugangs zum Netz sei für immer mehr Reisende ein „ausschlaggebender Buchungsgrund“.

Touristen informieren sich im Netz

Doch benötigt wirklich jeder Urlauber drahtloses Internet? Rohleder ist davon überzeugt. „Gerade im Urlaub ist es für viele Menschen wichtig, sich an ihrem Reiseort über die Freizeitmöglichkeiten dort, Restaurants oder Ausflugstipps zu informieren. Dafür ist schnelles, stabiles und kostenloses WLAN unabdingbar.“ Und nicht zuletzt: „Ein Großteil der Reisenden teilt Urlaubserlebnisse via Messenger-Dienst oder Social Media mit Familie und Freunden.“

Die schnelle Anbindung sei auch an Standorten, die noch nicht per Festnetz mit Breitband erschlossen seien, durch LTE und im Bedarfsfall auch durch DSL via Satellit möglich.

Online-Angebote seien mangelhaft

Die Kritik hört nicht beim Zugang auf. 42 Prozent der Nutzer geben außerdem an, mit digitalen Services der Touristeninformation eher nicht oder überhaupt nicht zufrieden zu sein. Damit sind etwa das WLAN in den Informationsbüros, touristische Online-Angebote, digitale Kataloge und Karten oder spezielle Apps gemeint.

Das Thema sei der Landesregierung bekannt, entgegnet das Wirtschaftsministerium. Die Gäste seien in Schleswig-Holstein insgesamt sehr zufrieden, wie etwa das Sparkassen Tourismusbarometer zeige. Internet und WLAN werden aber noch deutlich schlechter bewertet, wie in anderen Bundesländern auch.

Betriebe können selbst aktiv werden

Mehrere Faktoren könnten das beeinflussen, wie die Breitbandinfrastruktur vor Ort, die Benutzerfreundlichkeit, die Geschwindigkeit der Internetverbindung und die Frage, ob kostenfreies WLAN vorhanden ist oder nicht. „Somit ergeben sich auch einige Stellschrauben, an denen die Betriebe selbst drehen können.“

Land will fördern und helfen

Die Landesregierung unterstütze aber auch touristische Betriebe in Digitalisierungsfragen, wie beim Marketing, der Gästebewertung, dem Vertrieb oder der Mitarbeiterschulung). „Digitalisierungscoaches“ bieten Veranstaltungen und Einzelberatungen an. Schließlich kümmere man sich um den Ausbau des Breitbandnetzes bis ins Hinterland. Auch seien auf den Inseln und Halligen öffentliche WLAN-Netze in Vorbereitung.

„Eine gute WLAN-Ausstattung trägt ohne Zweifel zur Gästezufriedenheit bei“, sagt Staatssekretär Thilo Rohlfs. „Gäste wollen ihre schönen Urlaubserinnerungen sofort mit anderen teilen oder Streaming-Dienste im Urlaub nutzen.“ Hotels und andere Gästeunterkünfte täten gut daran, die digitalen Voraussetzungen zu schaffen. „Das Land und auch die Kommunen sind bereit, mit der Förderung von Hotspots an der Ausrichtung des Tourismus auf digitale Bedürfnisse der Urlauber ihren Teil beizutragen.“

