Kiel

Neben fünf anderen Bundesländern hat sich auch Schleswig-Holstein um die vom Bund ausgeschriebene erste Batteriezellen-Forschungsfabrik in Deutschland beworben. Standort für das 550-Millionen-Euro Projekt solle Itzehoe ( Kreis Steinburg) sein, wo bereits das Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (ISIT) seinen Sitz habe, sagte Technologie-Staatssekretär Thilo Rohlfs am Freitag in Kiel. Mit dem Institut habe man die exzellente, 500 Seiten starke Bewerbung erarbeitet. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek ( CDU) werde am 8. Juli die Entscheidung über den Standort bekanntgeben.

Rohlfs betonte, es gebe enorme Konkurrenz mit Niedersachsen ( Braunschweig), Baden-Württemberg ( Ulm), Bayern ( München), Sachsen ( Dresden) und Nordrhein-Westfalen ( Münster). "Wir sind nicht Favorit, aber wir haben eine Chance - und die wollen wir nutzen." Dass Itzehoe im Batterie-Bereich in der Ersten Liga spiele, zeige sich daran, dass bundesweit acht renommierte Institute zu Bewerbungen aufgefordert wurden - und dazu gehöre auch das ISIT.

Batteriezellen speichern Öko-Strom

ISIT-Chef Axel Müller Greling betonte, man habe zwar keine Autoindustrie in Schleswig-Holstein, aber dafür grünen Strom durch die Windenergie. Grüner Strom sei Voraussetzung für eine Batteriezellen-Produktion mit einem möglichst kleinen CO2-Fußabdruck. Itzehoe biete perfekte Rahmenbedingungen und eine einzigartige Kombination von Standortfaktoren, Kompetenzen und Partnern. Im Übrigen könnten Batteriezellen nicht nur in Autos eingesetzt werden, sondern auch der Speicherung von Öko-Strom dienen oder im maritimen Bereich verwendet werden.

Im Falle eines Zuschlags wird die Landesregierung für den Bau der Forschungsfertigung 145 Millionen Euro zur Verfügung stellen und die Batterieforschung zu einem Förderschwerpunkt machen. Die Stadt Itzehoe und der Kreis Steinburg haben außerdem 15 Millionen Euro für das Projekt zugesagt.

Bei einem parlamentarischen Frühstück am 6. Juni in Berlin will sich Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) vor Parlamentariern und Fachleuten für den Standort Itzehoe einsetzen. Rohlfs betonte, dass Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern jeweils mit einem "Letter of Intent" Itzehoe politisch unterstützen. Es handle sich um eine norddeutsche Bewerbung, betonte Rohlfs.

Nährboden für weitere Projekte

Selbst im Falle eines Scheiterns habe die Bewerbung bereits jetzt eine positive Wirkung: "Wir haben unsere Kompetenzen auf dem Feld der Speichertechnologien die letzten Monaten so effizient gebündelt, dass wir auch für weitere Projekte einen ausgezeichneten Nährboden haben", sagte der Staatssekretär.

Von dpa