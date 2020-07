Schleswig-Holstein ist Spitzenreiter bei Rüstungsexporten

Schleswig-Holstein

Ausfuhrgenehmigungen im Wert von 1,07 Milliarden Euro entfielen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf das nördlichste Bundesland. Das ist rund zehnmal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bundesweit hingegen brachen die Zahlen ein. Dies ergibt sich aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen.

TKMS: Ein U-Boot brachte 500 Millionen Euro

Demnach kam Schleswig-Holstein auf einen Gesamtanteil von fast 40 Prozent der Exportgenehmigungen insgesamt. Der Norden, industriell ansonsten eher schwächer aufgestellt, hat sich bei der Produktion von Rüstungsgütern eine relativ starke Position aufgebaut. Nach Angaben des Arbeitskreises Wehrtechnik ist die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich in den vergangenen fünf Jahren von 6000 auf 6800 gestiegen.

Das mit Abstand bedeutendste Rüstungsunternehmen im Land ist der U-Boot-Bauer ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Und so war es nach Informationen dieser Zeitung auch ein Großauftrag für diese Werft, der Schleswig-Holstein im ersten Halbjahr auf Platz eins der Genehmigungsstatistik katapultierte: Um Ostern herum konnte TKMS das U-Boot „S43“ an den Kunden Ägypten übergeben. Auftragswert: rund 500 Millionen Euro.

Exportgenehmigungen in Deutschland fast halbiert

Insgesamt hatten sich die Exportgenehmigungen im Vorjahresvergleich von 5,33 auf 2,78 Milliarden Euro fast halbiert. Im ganzen Jahr 2019 lagen die Genehmigungen erstmals knapp über acht Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2020 rangierten Bayern mit 545 Millionen Euro und Baden-Württemberg mit 427 Millionen auf den Plätzen 2 und 3.

Wirtschafts-Staatssekretär Thilo Rohlfs ( FDP) begrüßt die positiven Zahlen für Schleswig-Holstein, sieht darin aber nicht zwingend einen Trend. Tatsache ist: Angesichts des hohen Volumens von Einzelaufträgen sind Halbjahreszahlen mit Vorsicht zu interpretieren. In den ersten sechs Monaten des Vorjahres stand Schleswig-Holstein mit 108 Millionen Euro auf Platz 5, weit hinter den Spitzenreitern Bayern mit 2,76 Milliarden Euro und Baden-Württemberg mit 1,63 Milliarden.

18.000 Jobs hängen an der Wehrtechnik

„Man sollte diesen Spitzenplatz nicht überbewerten, hier können Abrechnungstermine für einzelne Großaufträge das Ergebnis erheblich beeinflussen“, sagt auch Dieter Hanel, Vorsitzender des Arbeitskreises Wehrtechnik. Dennoch hält er fest: „Die Branche in Schleswig-Holstein verfügt derzeit über eine zufriedenstellende Auftragslage.“

Entwicklung und Produktion von Wehrtechnik sichern direkt Arbeitsplätze in 30 Betrieben – vom Riesen TKMS über den Sicherheitsspezialisten Dräger bis hin zur Rexxon GmbH in Flensburg, deren Klimatechnik auch in Panzern und U-Booten steckt. Rechnet man die Jobs bei Zulieferern hinzu, hängen rund 18.000 Stellen an der Wehrtechnik – und zwar längst nicht nur im Norden: Aufgrund einer Zulieferquote bis zu 70 Prozent profitieren auch Unternehmen im Süden vom Ausfuhrerfolg der Nordlichter.

Linke kritisieren Rüstungsexporte

Aus Sicht der Linken macht das die Zahlen nicht besser: „Ein Land als Rüstungs-Supermarkt. Das ist kein Gewinn für eine Welt, die Frieden statt Profite braucht“, sagt der schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete Lorenz Gösta Beutin.

Dieter Hanel, Offizier a. D. und langjähriger Manager bei Rheinmetall Landsysteme, sieht das natürlich anders. Wie das Wirtschaftsministerium verweist auch er auf die Rolle der Wehrtechnik als Motor für Innovationen und betont die Bündnisverpflichtungen. Zudem: „Abgewickelt werden nur Geschäfte, die den gesetzlichen Bestimmungen für Rüstungsexporte in der Bundesrepublik genügen.“

