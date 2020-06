Schleswig-Holstein will verlorenen Boden beim Ausbau der Windkraft so schnell wie möglich gutmachen. Am Dienstag präsentierte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) den aktuellen Stand im Ringen um eine rechtssichere Regionalplanung. Die Zahl der genehigten Windräder soll nun zugüg steigen.