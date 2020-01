Wind schwächelt, Solar boomt in SH

Kiel

Die Windkraft konnte zwar – Krisenstimmung hin oder her – ihren Anteil am Strommix im Jahresvergleich deutlich ausbauen: von 10,7 auf 12,5 Milliarden Kilowattstunden. Die boomende Solarenergie hingegen erreichte nach Angaben der Schleswig-Holstein Netz AG mit 1,1 Milliarden Kilowattstunden nur knapp das Vorjahresergebnis. Insgesamt lieferten Wind, Photovoltaik und Biomasse eine Stromproduktion von 15,9 Milliarden Kilowattstunden. Das sind locker 40 Prozent mehr Elektrizität als landesweit verbraucht wurde.

Doch diese Zahlen haben mit dem tatsächlichen Ausbautempo beider erneuerbaren Energien nur sehr wenig, mit dem Wetter jedoch sehr viel zu tun: 2019 war deutlich windreicher als das Vorjahr, dafür jedoch sonnenärmer. Gemessen an der installierten Leistung, an dem also, was die Anlagen an Strom im besten Fall produzieren können, ergibt sich das gegenteilige Bild.

Solar-Leistung kletterte wie noch nie

Während die Windkraft in Schleswig-Holstein 2019 erstmals an Leistung verloren hat – weil der Abbau von Altanlagen stärker ins Gewicht fiel als der Zubau neuer Windräder – kletterte die installierte Leistung von Photovoltaikanlagen so rasant wie noch nie: um 104 auf 1505 Megawatt. Genug Sonnenstunden vorausgesetzt, reicht alleine dieser Zubau aus, um mehr als 30000 Haushalte mit Strom zu versorgen.

Windbranche in die Zange genommen

Die Windkraft im Norden hingegen sieht sich von zwei Entwicklungen förmlich in die Zange genommen – und zwar so sehr, dass die installierte Leistung im vergangenen Jahr erstmals überhaupt schrumpfte: um zwölf auf 6450 Megawatt. Die erste Entwicklung hat die Bundesregierung zu verantworten: Sie hat mit Blick auf das überforderte Leitungsnetz den Ausbau der Windkraft gedeckelt, die Realisierung neuer Windprojekte aber gleichzeitig derart erschwert, dass der Zubau an diesen Deckel überhaupt nicht herankommt.

Vorbei sind die Zeiten, in denen jeder Anbieter mit einem genehmigten Windprojekt über 20 Jahre mit einer komfortablen Einspeisevergütung im zweistelligen Centbereich kalkulieren konnte. Heute erhalten nur Anbieter den Zuschlag, die sich mit günstigen Preisen – zuletzt um die sechs Cent pro Kilowattstunde – in einem von der Bundesnetzagentur gesteuerten Ausschreibungsverfahren durchsetzen konnten. Zuletzt gingen bei diesem Verfahren so wenig Gebote ein, dass das zur Vergabe stehende Zugabe-Kontingent gar nicht ausgeschöpft wurde.

Lange Genehmigungszeiten für Windkraft in Schleswig-Holstein schrecken ab

Abgeschreckt wird die Branche gar nicht so sehr vom bislang ungewohnten Preiswettbewerb, sondern von einer Flut neuer Auflagen, wachsendem Klagerisiko und Genehmigungszeiten, die sich von einstmals einem auf locker drei Jahre verlängert haben.

Die zweite Entwicklung hat maßgeblich die Landesregierung in Kiel zu verantworten: Sie hat der Branche ein Ausbaumoratorium verordnet, das so lange gelten soll, bis eine Windflächenplanung auf dem Tisch liegt, die auch vor Gericht Bestand hat. Kurz vor dem Jahreswechsel hatte die Landesregierung zum dritten Mal überarbeitete Regionalpläne vorgestellt – und war damit bei den Windkraftkritikern einmal mehr auf massive Kritik gestoßen.

Windbranche fordert mehr Tempo

Energieminister Jan-Philipp Albrecht zeigt sich dennoch optimistisch: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Planung im Sommer verabschieden und in den nächsten Jahren wieder einen kräftigen Zuwachs beim Bau neuer Anlagen erhalten.“ Marcus Hrach, Landesgeschäftsführer des Bundesverbandes Windenergie, fordert die Jamaika-Koalition auf, beim Ausbau der Windkraft endlich Gas zu geben: Um das landeseigene Ziele von zehn Gigawatt Wind-Leistung an Land im Jahr 2025 zu erreichen, brauche es ab sofort einen jährlichen Zubau von 580 Megawatt. Das entspräche rund 165 zusätzlichen Anlagen. Gebaut wurden 2019 nicht einmal 20 Anlagen.