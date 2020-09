Schleswig-Holstein von ATU-Schließung nicht betroffen

Kiel

Betroffen von dem Einschnitt sind rund 400 Beschäftigte. Ihnen will ATU „so weit wie möglich“ anbieten, an anderen Standorten weiterzuarbeiten, um betriebsbedingte Kündigungen weitestgehend zu vermeiden.

Norden bleibt unangetastet

Die gute Nachricht für den Norden: Von den 15 Standorten in Schleswig-Holstein (darunter zweimal Kiel, Neumünster und Bad Segeberg) mit rund 200 Beschäftigten steht keiner auf der Schließungsliste. Insgesamt steht ATU für rund 10 000 Arbeitsplätze. Das Unternehmen überprüfe „kontinuierlich Strukturen, Filialkonzepte und Leistungen für die Kunden und passt sie an neue Gegebenheiten an“, so der Sprecher. Dabei werde auch in neue Standorte investiert.

2016 wurde ATU verkauft

Die Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG mit Sitz in Weiden in der Oberpfalz zählt zu den größten Anbietern von Kraftfahrzeugzubehör, Autoersatzteilen, Reifen und Werkstattdienstleistungen bundesweit. Mehrheitseigner ist seit 2016 der französische Mobivia-Konzern. Vorausgegangen war dem Verkauf eine jahrelange Krise, in deren Verlauf das Unternehmen mehrfach den Eigentümer wechselte und sein Geschäft in der Schweiz aufgeben musste. ATU war 1985 vom Selfmade-Unternehmer und späterem Milliardär Peter Unger gegründet worden.

